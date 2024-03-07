'Делало опасным'. Стало известно, что на самом деле случилось в бою Кличко – Джошуа

Глава Matchroom Эдди Хирн комментируя готовность Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) к бою с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО), вспомнил поединок британца с Владимиром Кличко. Промоутер признался, что на самом деле Джошуа не знал, что делает в бою с украинцем.

""Это был довольно наивный Эй Джей, что делало его очень опасным, но на том этапе у него была просто сила и сердце. И хорошие основы", - цитирует Хирна sportingnews.com.

Эдди отметил, что сейчас его подопечныей является более универсальным бойцом.

"Его защита намного лучше, чем была тогда. Его работа ног намного лучше, чем тогда, но именно это делало его интересным тогда, потому что он был еще молодым… не новичком, но он был очень, очень неопытен", - подытожил Хирн.

Напомним, что Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в Лондоне 29 апреля 2017 года. Украинский боксер потерпел поражение техническим нокаутом в 11-м раунде. Для Владимира это был первый выход в ринг спустя 17 месяцев после сенсационного поражения от Тайсона Фьюри.

Через 4 года после боя Джошуа впервые рассказал, что произошло в поединке с Владимиром.

Как сообщал OBOZ.UA, бой Джошуа – Нганну состоится в Саудовской Аравии. Поединок состоится на стадионе Kingdom Arena. Соперники выйдут на ринг не ранее 00:30 субботы, 9 марта, по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Нганну.

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