"Давным-давно": Уайлдер заявил о намерении лишить Усика чемпионских поясов

Бывший обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) выразил уверенность в том, что поспорит за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 39-летний американец нацелился на титулы, которыми сейчас владеют Александр Усик (23-0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Об этом сам Уайлдер заявил в интервью YouTube-каналу DAZN Boxing. По словам боксера, который потерпел четыре поражения в пяти последних боях, сейчас он не испытывает проблем со здоровьем, которые его преследовали в последние годы и мешали ему показывать высокие результаты.

"Я все еще нахожусь на пути к этой миссии. Я должен был добиться абсолютного чемпионства давным-давно, если бы у меня были возможности, которые есть у других. Я занимался лечением своих плеч. Тот, кто понимает, знает, что это один из самых длительных процессов, когда дело касается операций. У меня дважды была травма. Последние пять лет я жил с болью. Просто 24 часа в сутки. Но теперь я свободен от нее и хочу боев с лучшими", – сказал Уайлдер.

Отметим, что Деонтей вернется на ринг в поединке против своего соотечественника американца Тайррелла Херндона (24-5, 15 КО). Бой состоится 27 июня.

Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум Усику, назначив ему обязательную защиту. В то же время Международная федерация бокса (IBF) определила для Дюбуа "шокирующую альтернативу" украинцу.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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