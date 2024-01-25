'Да еще и так рано': футболист сборной Украины осадил болельщиков перед битвой за выход на Евро-2024

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин выразил несогласие с болельщиками, которые считают команду явным фаворитом полуфинала плей-офф отбора чемпионата Европы-2024 против Боснии и Герцеговины. Голкипер лиссабонской "Бенфики" напомнил о том, что противостояние 21 марта будет состоять из одной встречи.

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Об этом Трубин заявил в интервью "Украинскому футболу". Воспитанник донецкого "Шахтера" подчеркнул, что все игроки "сине-желтых" прекрасно понимают и осознают всю важность встречи с боснийцами, которые являются очень конкурентным соперникам и сыграют на своем поле.

"Я не считаю, что это слабые соперники. Никто в нашей сборной так не считает – мы же видим, что в их составе есть игроки топ-лиг, участники еврокубков, футболисты, которые много где поиграли. К тому же, плей-офф, да еще и так рано – это серьезное испытание, особенно для ребят из УПЛ, у которых более длительный зимний перерыв, по сравнению с европейскими чемпионатами. Мы все понимаем вес этих матчей и не дадим себе "слабинки", чтобы считать, что какой-то соперник менее опасен", – сказал Трубин.

Накануне президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин намекнул на то, что не хочет видеть сборную Украины на чемпионате Европы в Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, звонок Александра Чеферина президенту Украину Владимиру Зеленскому вызвал серьезную обеспокоенность в Боснии перед полуфинальным матчем плей-офф отбора Евро-2024 с нашей сборной.

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