'Да что они могут?' Дерюгина вывела из себя российских гимнастов

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко нелепо высказалась в адрес президента украинской федерации в этом виде спорта (ФГУ) Ирины Дерюгиной. Наша легендарная спортсменка пригрозила бойкотом международного турнира в Париже из-за допуска Ангелины Мельниковой, которая открыто поддерживает войну, чем возмутила наставницу команды из РФ.

В комментарии порталу "ВсеПроСпорт" Родионенко лицемерно высмеяла действия Дерюгиной, которые якобы не имеют никакого значения. Представительница страны-агрессора также пожаловалась на то, что российские спортсмены сталкиваются с несправедливым судейством.

"Да что они могут? Только угрожать. Конечно, на отдельных членов FIG украинцы могут повлиять. Но Ангелина допущена и 10 числа улетает в Париж на турнир. Ей будет непросто, судейство сложное. Сидят шесть судей, которыми будут, скорее всего, европейские товарищи. Жду ли ли необъективного судейства? Хочется надеяться, что этого не будет. В любом случае Ангелина едет с единственной мыслью – выполнить свою работу. Все-таки это первая за долгое время возможность выступить для наших гимнасток. Она должна там побороться", – сказала Родионенко.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев набросился на Дерюгину и Украину с нелепыми обвинениями в "международном спортивном терроризме".

Отметим, что гимнастка Мельникова выступает за Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), публично поддерживает агрессию России против Украины и была кандидатом в депутаты от партии "Единая Россия". Несмотря на это, россиянка получила так называемый нейтральный статус.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту РФ Светлана Журова обвинила украинских атлетов в якобы несправедливых нападках на россиян.

