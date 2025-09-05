УкраїнськаУКР
В России набросились на Дерюгину и Украину с обвинениями в "международном терроризме"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
861
Министр спорта России Михаил Дегтярев набросился с нелепыми обвинениями в адрес главы Федерации гимнастики Украины (ФГУ) Ирины Дерюгиной. Приспешника диктаторского режима Владимира Путина возмутили слова легендарной спортсменки о том, что наша сборная может бойкотировать международный турнир в Париже из-за допуска атлетов из РФ.

Об этом Дегтярев заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Ярый Z-патриот пожаловался на "украинское лобби" и "международный спортивный терроризм", а также поддержал президента Европейского футбольного союза (УЕФА) Александра Чеферина, заявившего о политической истерике после его попыток вернуть в турниры представителей страны-агрессорки.

"В речах главы УЕФА Александера Чеферина сквозит тревога за давление, которое оказывается на всех членов исполкома УЕФА украинским лобби, которое занимается спортивным бандитизмом. Только наши фехтовальщицы поехали на чемпионат мира в Грузию, сразу началось давление: под окнами шум, запускают в окна олимпийским чемпионкам из России фейерверки. Это тоже проявление международного спортивного терроризма, исходящего из Украины", – сказал Дегтярев.

В августе Международная федерация гимнастики (FIG) официально зарегистрировала пять российских и беларуских гимнасток на соревнование в Париже как "нейтральных" спортсменок.

При этом среди допущенных есть гимнастки, связанные с поддержкой вооруженных сил России. Например, Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка 2021 года и чемпионка мира по многоборью того же года, выступает за Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), публично поддерживает агрессию России против Украины и была кандидатом в депутаты от партии "Единая Россия".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту РФ Светлана Журова обвинила украинских атлетов в якобы несправедливых нападках на россиян.

