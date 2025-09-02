'Этим и живут': чемпионка ОИ из РФ обвинила украинцев в травле россиян

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту РФ Светлана Журова обвинила украинских атлетов в якобы несправедливых нападках на россиян. Депутатка Государственной думы пожалела своих соотечественников, которые сталкиваются с "настоящим буллингом", как это было во время так называемой Холодной войны.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт", комментируя ситуацию вокруг турнира FIG World Challenge Cup по спортивной гимнастике, который украинцы пригрозили бойкотировать из-за допуска агрессоров. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что россияне якобы не заслужили такого отношения.

"Что касается провокаций уже во время выступлений, то, безусловно, можно ожидать и такое. Вы же знаете, что за любые подобные выступления против России у них в стране почет и поощрение. Нашим вообще сейчас очень непросто. Это похоже на худшие времена Холодной войны во времена Советского Союза, когда у нашей сборной были сложности. Был настоящий буллинг со стороны иностранцев, приходилось выдерживать нападки. А теперь Украина при каждой возможности совершает провокацию, этим и живут", – сказала Журова.

Отметим, что Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила "нейтральный статус" Ангелине Мельниковой, которая поддерживает войну в нашей стране и пытается стать депутатом провластной партии "Единая Россия".

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова цинично пожаловалась на протесты украинцев против допуска россиян к международным турнирам, назвав нашу страну "главным врагом" спорта РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!