'Чтобы набить цыганское пузо': как Усик сможет победить Фьюри в реванше, рассказал глава ФБУ

Президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко надеется, что объединенный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) "набьет цыганское пузо" британца Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) реванша, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Хотя, по мнению главы ФБУ, победить досрочно будет очень тяжело.

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В комментарии OBOZ.UA Ильченко рассказал о сильных сторонах украинского чемпиона и своих ожиданиях от боя.

"Мне сложно что-то сказать по бою Усика. Для меня это – космос. К сожалению, у меня не получилось полететь в Саудовскую Аравию, потому что еще есть рабочий график. Но я буду смотреть и буду держать кулаки, чтобы Александр удержал это все. Дай Бог , чтобы ему Бог помогал. Ведь Фьюри – тоже не простой соперник, он – гениальный, но Фьюри очень сильный. боксер", – считает глава ФБУ.

"Это бокс, здесь все может быть. Но Саша, я думаю, готов. Саша очень быстрый, очень хитрый боксер. Поэтому, я думаю, он все удержит в себе. А там – будем смотреть. Дай Бог, дай Бог. нас сейчас таких боксеров нет, как Саша на Украине. Это его топ. И его комментировать может только сам Саша", – добавил Ильченко.

Однако, по мнению президента Федерации, Усику хотелось бы окончательно поставить точку в своем противостоянии с британцем.

"Но думаю, что Саша уже хочет забить, как говорится, последний гвоздь и пойти себе заниматься делами. Он уже тоже возрастная группа. Конечно, возможно, Усик еще будет боксировать, я не знаю, какие у него планы. Но разное говорят. Однако думаю, если Саша сейчас уже "насыпет" цыгану, то уже будет очень хорошо", – отметил Ильченко.

По мнению Ильченко, поединок продлится все 12 раундов, как это было в первом противостоянии между соперниками в мае.

"Мое мнение, что будет весь бой. Возможно, Саша его где-то поймает, но Тайсон – тоже парень непростой. Но Фьюри будет тяжело Сашу поймать. Того, я думаю, если он где-нибудь наберет, то Саша будет делать разные комбинации, чтобы набить, как он говорит, это цыганское пузо", – подытожил глава ФБУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что второй бой Усик – Фьюри пройдет в субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 01:00 22 декабря.

В канун реванша состоялась торжественная церемония взвешивания. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри существенно превзошел в весе Александра Усика (22-0, 14 КО). Наш соотечественник при этом оказался тяжелее, чем это было перед первым поединком, состоявшимся в конце весны.

Отметим, что Фьюри во время церемонии повел себя странным образом. Цыганский король, как называют британца, фактически отказался от дуэли взглядов, а также не стал давать обязательных интервью.

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