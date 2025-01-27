2025 год будет насыщенным на спортивные события: чемпионаты мира и Европы, еврокубковые турниры. Во многих из них будут выступать и спортсмены Украины. OBOZ.UA постоянно будет информировать вас об их успехах и неудачах.

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Мяч над сеткой

На чемпионатах мира по волейболу Украина будет представлена мужской и женской сборными. В каждом турнире будут участвовать по 32 команды.

В группе F соперниками наших ребят будут чемпионы мира - итальянцы, а также команды Бельгии и Алжира. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из 8 групп. Отметим, что украинские волейболисты в третий раз примут участие в мировом первенстве. На прошлом, в 2022-м, они вышли в четвертьфинал, где уступили команде Словении - организаторам турнира. В мировом рейтинге наши ребята - 14-е.

Наша женская сборная в мировом рейтинге - 18-я. Это для неё второй чемпионат. В первом, в 1994-м, наши девушки заняли 9-е место. На этот раз в группе их ожидает встреча также с чемпионками мира, Сербией, а также Японией и Камеруном. Как и у мужчин, в 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Добавим, что нашу мужскую сборную впервые ожидает еще один популярный турнир - Лига наций. Пожелаем нашим командам успешных матчей. Волейбол в Украине пользуется все большей популярностью.

Мяч на поле

В мае, после окончания 34-го чемпионата Украины и финального матча розыгрыша национального Кубка, определятся четыре клуба, которые будут представлять украинский футбол в еврокубковом сезоне-2025/2026.

Одна команда сыграет в Лиге чемпионов (стартует со второго квалификационного раунда), одна - в Лиге Европы (с первого квалификационного раунда), две - в Лиге конференций (со второго квалификационного раунда).

Напомним, 16 раз чемпионат Украины выигрывали киевские динамовцы, 15 раз - донецкий "Шахтер". А вот обладатели Кубка Украины: "Шахтер" (14 раз), "Динамо" (13 раз), "Черноморец" (2 раза), "Ворскла", "Таврия" (по 1).

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В марте начинаются в Европе отборочные матчи ЧМ-2026. В его финальном турнире выступят 48 сборных. Их матчи пройдут на 16 стадионах городов Мексики, Канады и США.

16 европейских сборных будут среди претендентов на медали. Жеребьевка отборочных матчей в зоне УЕФА состоялась 13 декабря в Цюрихе. Отбор начнется в марте 2025-го и завершится также в марте 2026-го. Отбор состоит из двух раундов. В первом 12 групп по пять или четыре команд сыграют в период с марта по ноябрь, победители групп получают прямые путевки в финальный турнир. На втором 12 сборных, которые окажутся на вторых местах и четыре победителя групп Лиги наций-2024/2025, разыграют еще и путевки на ЧМ-2026.

Напомним состав отборочной группы нашей команды: Франция/Хорватия (определится по итогам плей-офф Лиги наций), Украина, Исландия, Азербайджан. Пожелаем нашей сборной успешных матчей.

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Порадовала молодежная сборная Украины. Подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы уверенно провели отборочный турнир Евро-2025 (U21). На одном дыхании украинские парни провели первых восемь матчей в своей отборочной группе, набрав максимальное количество очков - 24. Этот результат позволил нашей сборной досрочно выйти в финальный турнир. Результаты двух заключительных поединков, с Англией и Сербией, не имели никакого турнирного значения. Они уступили победителю группы, сборной Англии, одно очко.

Финальный турнир пройдет в Словакии с 11 по 28 июня с участием 16 сборных. Соперниками "желто-синих" на групповом этапе будут Нидерланды, Финляндия и Дания.

Также сборная Украины U19 под руководством Дмитрия Михайленко заняла пятое место на Евро-2024 и стала одной из пяти команд, которые будут представлять Старый Свет на ЧМ-2025 (U20) в Чили.