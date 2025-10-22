'Что раздражает в Забарном': игру и удаление украинца в Лиге чемпионов раскритиковала известная французская футболистка, которая работает экспертом на ТВ

Бывшая футболистка женской команды французского "ПСЖ" и телеэксперт Лор Булло раскритиковала игру украинского защитника Ильи Забарного в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Байера". 23-летний защитник национальной сборной оставил парижан в меньшинстве в выездном поединке, заработав два пенальти в свои ворота. Однако действующий победитель ЛЧ все одного переиграл соперника – 7:2.

На 24-й минуте Забарный сыграл рукой в собственной штрафной, хотя пытался ее убрать. К счастью для Ильи, Эчеверри попал в штангу. А вот на 37-й минуте украинец получил прямую красную карточку, когда в штрафной "ПСЖ" пытался оттеснить от мяча Кристиана Кофане, который выбегал один на один с Шевалье. Забарный не удержал равновесие, и камерунец картинно упал вместе с ним.

"Что немного раздражает в Забарном, так это то, что, кажется, он просто отказывается проигрывать единоборства. Порой, если проигрываешь дуэль, то в худшем случае приходится сдаться. А вот делать это так, как случилось, еще хуже. Ты все равно можешь получить красную карточку", – считает Булло.

По мнению французского эксперта, защитнику сборной Украины не стоило до последнего пытаться остановить оппонента из "Байера".

"Он увидел, что противник опережает его, поэтому в какой-то момент ему следовало прекратить физическую борьбу. Ведь дуэль все равно была проиграна. Думаю, он просто не умеет проигрывать", – отметила Булло в эфире Canal+.

Для украинского защитника это первое удаление в составе ПСЖ, который приобрел его летом из "Борнмута".

Ранее OBOZ.UA сообщал, 18 октября Забарный выдал выдающийся матч против "Страсбура" и установил личный рекорд по количеству точных передач. Его статистика в восьмом туре чемпионата Франции оказалась настолько высокой, что эксперты назвали ее аномальной для центрального защитника.

