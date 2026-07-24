"Что они делают?" Футболист "Динамо" рассказал о российских провокациях фанатов во время матча ЛЕ в Польше

Фанаты греческого ПАОКа откровенно провоцировали футболистов киевского "Динамо" во время квалификационного матча Лиги Европы, который накануне состоялся в Люблине. Поклонники команды из Салоник отметились тем, что демонстрировали символику российского террористического государства.

Видео дня

При этом сами игроки ПАОКа успокаивали и своих фанатов, и соперников на поле. Об этом в интервью официальному сайту "Динамо" рассказал полузащитник "бело-синих" Александр Пихаленок. По его словам, в ответной игре в Греции он ожидает еще более сильных провокаций.

"Они нас спровоцировали. Мы уже бежали к их болельщикам, но игроки ПАОКа нас успокаивали. Они понимают, что у нас в стране идет война. Я говорю: "Что ваши болельщики делают?" Они даже российский флаг достают и показывают – нашим болельщикам, нам. Игроки ПАОКа повели себя нормально, успокоили нас и подошли к болельщикам. Но я тоже думаю, что в Греции будет много подобного. Надеюсь, во втором матче мы выйдем и покажем свою настроенность", – сказал Пихаленок.

Напомним, что "Динамо" проиграло ПАОКу в первом матче второго отборочного турнира Лиги Европы 2:3. Ответная встреча состоится 30 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" забило первый гол в новом сезоне уже на третьей минуте матча с ПАОКом в Лиге Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!