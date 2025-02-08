В допинг-деле Мудрика случился новый поворот

Футбольная ассоциация Англии (FA) может дисквалифицировать украинца Михайла Мудрика даже в случае отрицательного результата пробы B, пишет журналист Бен Джейкобс. При этом полузащитник "Челси" по-прежнему остается в заявке клуба на Лигу конференций УЕФА, несмотря на временное отстранение.

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Проба B, взятая одновременно с пробой A, проверяется не только на мельдоний, но и на другие вещества. Однако, даже если она окажется отрицательной, FA имеет право вынести наказание на основании одной положительной пробы A. В этом случае срок дисквалификации, вероятно, будет сокращен.

Если же проба B подтвердит наличие запрещенного вещества, стандартное наказание составляет четырехлетнюю дисквалификацию, если спортсмен не докажет, что произошла ошибка или вмешательство третьих лиц.

Мудрик отрицает умышленное употребление допинга. Однако антидопинговые правила возлагают на спортсменов полную ответственность за вещества, попадающие в их организм.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его организме были обнаружены следы мельдония.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг. Также стало известно, что Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхеме.

По данным СМИ, мельдоний попал в организм Михаила Мудрика через укол, который ему сделали в сборной Украины.

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