Прошло довольно много времени, но в моей памяти не выветриваются перипетии чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А. В нем участвовали шесть сборных – Великобритания, Италия, Япония, Польша, Румыния и Украина. Проходил он в Румынии.

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Перед стартом чемпионата перед нашей сборной была поставлена задача-минимум – закрепиться в дивизионе 1А. О возвращении в дивизион 1В речи быть не могло.

Своих 23 подопечных, 8 из которых представляли украинские клубы, главный тренер сборной Украины Дмитрий Христич настраивал на боевой лад в каждой игре. Уверенно провели наши хоккеисты два стартовых матча, в которых их соперниками были фавориты чемпионата – сборные Великобритании и Италии. Победителя определили серии послематчевых буллитов. Затем последовали победы сборной Украины в матчах с командами Польши – 4:1 и Румынии – 4:0. В случае успеха в пятом заключительном матче со сборной Японии нашу команду ожидало повышение в классе – выход в элитный дивизион мирового хоккея.

Не так сталося, як гадалося

Накануне старта чемпионата в своем заключительном контрольном матче наша сборная обыграла японцев с футбольным счетом 1:0. Результат игры со сборной Украины на турнире для команды Японии практического значения не имел – подняться выше в турнирной таблице шансов у нее не было. Но за победу наш соперник сражался с полной отдачей сил. Наша сборная сделала 30 бросков по воротам соперника, японцы – 23. 14 минут мы играли в большинстве, соперник – четыре минуты. Но с реализацией численного преимущества у нас не сложилось.

Сборная Украины, к сожалению, уступила – 2:3, но упрекать ее не за что. Наша команда – бронзовый призер – была самой молодой на этом чемпионате, средний возраст хоккеистов составил 25 лет. И выйдя в элитный дивизион, в котором выступают гранды мирового хоккея – Канада, США, Чехия, Швейцария, Швеция – нашим ребятам очень сложно пришлось бы там.

Подождем ЧМ-2026 в дивизионе 1А. Уверен, наша сборная будет там фаворитом. И пусть там у нее все сложится. Пусть она одно из первых двух мест в турнирной таблице. Запасемся, друзья, терпением и оптимизмом.

Набрав 9 очков в 5 матчах, забросив в ворота соперников 16 шайб (третий результат) и пропустив 9 шайб (второй результат), сборная Украины финишировала третьей. За нашей командой расположились сборные Японии (7 очков) и Польши (6 баллов), а команда Румынии с одним очком в активе покинула дивизион 1А. В элитный дивизион перешли сборные Великобритании (12 очков) и Италии (10 очков). ЧМ-2026 в дивизионе 1А пройдет в польском городе Сосновец.

Названы среди лучших

Трое хоккеистов сборной Украины были названы среди лучших игроков чемпионата. Лучшим вратарем чемпионата признан Богдан Дяченко ("Сокол" Киев) - он надежно защищал ворота сборной в трех матчах, в которых наша команда победила, при этом пропустил всего три шайбы, а 83 броска парировал. В следующем сезоне Богдан будет выступать в польском клубе "Полония".

Самым результативным игроком с шестью шайбами стал Виктор Захаров ("Шторм"), по четыре заброшенных шайбы на счету четырех игроков, среди которых также наш Андрей Денискин ("Торунь", Польша).

Чемпионат хоккейной элиты

Во дворцах спорта Швеции и Дании проходил чемпионат мира в элитном дивизионе. Борьбу за награды вели сборные 16 стран, разбитые на две группы.

Группа А: Австрия, Финляндия, Швеция, Словакия, Словения, Канада, Франция, Латвия;

Группа B: Казахстан, Венгрия, Швейцария, Чехия, Дания, США, Германия, Норвегия.

В финальном матче чемпионата мира встретились сборные США и Швейцарии. Забросив единственную шайбу в овертайме, чемпионами стали американцы. Бронзовым призером стала команда Швеции, обыгравшая 6:2 хоккеистов Дании. Неудачники чемпионата – сборные Франции и Казахстана – покидают элитный дивизион и в 2026 году будут выступать в дивизионе 1А вместе с командами Польши, Японии, Украины и Литвы.