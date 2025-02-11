Четырехкратный чемпион Украины по футболу бесплатно перешел в клуб Серии А

Известный украинский полузащитник Виктор Коваленко будет выступать за "Эмполи". Итальянский клуб официально объявил о его подписании, однако детали соглашения не раскрываются.

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Ранее сообщалось, что Коваленко перейдет в команду бесплатно в качестве свободного агента и подпишет контракт до конца сезона. Для 28-летнего уроженца Херсона это уже не первый опыт в "Эмполи" – в прошлом сезоне он играл там на правах аренды, проведя 17 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

"Привет, болельщики "синих"! Я счастлив вернуться домой", – сказал Коваленко.

Сейчас "Эмполи" ведет борьбу за выживание в Серии А. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице и опережает зону вылета всего на одно очко.

Виктор Коваленко добился значительных успехов в своей карьере, играя за "Шахтёр". В составе команды он четыре раза становился чемпионом Украины (2017, 2018, 2019, 2020), а также четырежды выигрывал Кубок страны (2016, 2017, 2018, 2019) и дважды завоевывал Суперкубок Украины (2015, 2017).

На индивидуальном уровне Коваленко был признан лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата мира 2015 года, а также дважды получал награду "Золотой талант Украины" в 2015 и 2016 годах. В сезоне 2015/16 он был признан лучшим молодым футболистом Украинской Премьер-лиги.

Зимой 2021 года Виктор перешел из "Шахтера" в "Аталанту" за 700 тысяч евро. Успел провести лишь одну игру, после чего отправился в аренду в "Специю". Там в 44 матчах украинский футболист забил один гол и сделал 5 результативных передач.

25 августа 2023 года перешёл на правах годичной аренды с правом выкупа в "Эмполи", в общей сложности сыграв в 17 поединках, забив 2 гола и отметившись одним ассистом.

В августе прошлого года Коваленко остался без клуба. Итальянская "Аталанта" у себя на сайте уведомила, что контракт с 28-летним футболистом, рассчитанный до лета 2025-го, был разорван досрочно.

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