Итальянский клуб выгнал экс-футболиста сборной Украины, досрочно разорвав с ним контракт

Бывший полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко остался без клуба. Итальянская "Аталанта" у себя на сайте уведомила, что контракт с 28-летним футболистом, рассчитанный до лета 2025-го, был разорван досрочно.

Видео дня

Коваленко перешел в команду из Бергамо из "Шахтера" зимой 2021 года за 700 тысяч евро. Успел провести лишь одну игру, после чего отправился в аренду в "Специю". Там в 44 матчах украинский футболист забил один гол и сделал 5 результативных передач.

С 25 августа 2023-го на правах аренды Виктор выступал за "Эмполи", в общей сложности сыграв в 17 поединках, забив 2 гола и отметившись одним ассистом.

12 ноября Коваленко забил роскошный победный гол за "Эмполи". Экс-хавбек сборной Украины отметился в матче 12-го тура Серии А против "Наполи" (0:1).

Как сообщал OBOZ.UA, дома родительский дом Коваленко был разрушен ракетным ударом российских оккупантов по Херсонщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!