'Черкаськи Мавпы' добыли непростую гостевую победу в Суперлиге Favbet

В Ровно состоялся матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге между местным одноименным клубом и Черкасскими Мавпами.

Соседи по турнирной таблице (перед началом матча Ривне занимало шестую строчку, а Черкасские Мавпы – пятую), выдали сухое начало матча, ведь за первые две минуты игры не набрали ни одного очка. Паутину с корзины снял Сейвон Трейлор, который открыл счет трехочковым. Черкасские Мавпы вызов приняли и ответили эндваном от Максима Голенкова. После этого две атаки подряд завершились точными бросками от Марченко и Кошеватского. Ривненчане ответили двумя очками Тимощука, а у гостей трехочковый реализовал Агафонов. Ривне взяло тайм-аут, после которого дела наладились, но не надолго: на броски Коровякова Черкасские Мавпы реагировали комбинациями на разный вкус. На первый перерыв команды отправились при значительном преимуществе подопечных Дмитрия Нагорного – 21:12.

Во второй четверти хозяева нашли свою игру и совершили рывок 10-1, что заставило уже тренерский штаб Черкасских Мавп брать тайм-аут. В дальнейшем игра получила достаточно тесный контакт: Черкасские Мавпы имели лидерство от одного до трех очков, но свою волну нашел Лев Кошеватский, который еще до большого перерыва набрал 15 очков. На него соперники отправились при счете 30:34 в пользу команды из Черкасс.

Третья четверть вывела интригу на новый уровень. Все началось с трехочкового от Трейлора, но гостей перспектива оказаться в статусе отыгрывающейся команды не очень устраивала. Два подряд трехочковых от Марченко и Голенкова подарили Черкасским Мавпам надежду на отрыв, а перехват и данк Кошеватского закирпили эти надежды – 35:42. Но у Ровно пошли дальние броски: Хайнс и Дюпри вернули команду в игру. А после прохода от Головчика счет стал 47:47, что подарило шанс на напряженное завершение матча. Ровно почувствовало уверенность и даже вышло вперед по итогам трех игровых периодов: 54:52.

Последняя четверть заставила понервничать болельщиков обеих команд. Но в решающий момент Черкасским Мавпам помог опыт Андрея Агафонова: при счете 60:58 он реализовал двухочковый, затем поставил блок-шот Поносову и реализовал еще один двухочковый. А при счете 66:67 за две минуты до конца основного времени именно трехочковый Андрея дал уверенность уже его команде, которая удержала четырехочковое преимущество до финальной сирены. В итоге, 74:70 – непростая победа Черкасских Мавп на выезде.

Лучшим в составе победителей стал Лев Кошеватский, который набрал 24 очка, выиграл 4 подбора и отдал 4 передачи.

Следующий матч Черкасские Мавпы сыграют в Ровно в воскресенье, в 13:00. Их соперником будет Киев-Баскет. Ровно в этот же день будет играть с Харьковскими Соколами в 16:00.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ривне-ОШВСМ – Черкасские Мавпы 70:74 (12:21, 18:13, 24:18, 16:22)

Ривне-ОШВСМ: Поносов 10 + 4 подбора + 3 передачи, Тимощук 6 + 5 подборов, Шептицкий 0, Трейлор 20 + 3 подбора + 5 перехватов, Дюпри 6 + 11 подборов – старт; Коровяков 15 + 4 подбора, Хайнс 10 + 4 подбора + 3 передачи, Головчик 3, Шепелев 2, Михайлович 0, Рябой 0.

Черкасские Мавпы: Марченко 7+4 подбора, Кошеватский 24+4 подбора+4 передачи, Дибиамака 9+7 подборов, Голенков 6, Агафонов 12+5 подборов+3 передачи – старт; Пирогов 11+4 подбора, Холод 3, Гемлин 2+5 подборов, Упырь 0, Фесун 0.