'Заезжает через год': о возвращении звездного украинского боксера и сложной травме известного супертяжа рассказал главный тренер сборной

Новый главный тренер национальной сборной по боксу Михаил Мельник, который в свое время работал с "Украинскими атаманами" и довел их до финала Всемирной серии, рассказал про сроки возвращения олимпийского чемпиона Александра Хижняка и серьезный перелом лидера супертяжелого веса. Однако есть ребята, которые заменят учасника соревнований в Париже-2024.

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В разговоре с OBOZ.UA Мельник, который принял команду в январе 2025 года, рассказал про первый подготовительный сбор и свои опасения, что подопечные в какой-то момент не осилят предложенные нагрузки.

"Это был первый сбор после чемпионата Украины. Базовый. Давно не было таких сборов. У нас очень классные специалисты по общей физической подготовке, по стрейчингу. Тренировки были объемные, работали на максимальную силу. И в начале даже мы переживали, что ребята не потянут. Но, как видите, у всех улыбки на лицах. По тестам все набрали должный максимум, должную силу. Думаю, что и дальше мы в таком темпе будем работать", – отметил тренер.

Второй подготовительный этап национальной команды начнется 4 мая: "После этого сбора у нас одна команда улетает в Таиланд, на Кубок короля. А вторая команда будет продолжать сбор и готовиться к Кубку мира, который пройдет в Астане".

Мельник подтвердил, что олимпийский чемпион Парижа-2024 и серебряный призер Токио-2020 Александр Хижняк остался в сборной, однако в нынешнем сезоне команда обойдется без него.

"Хижняк присоединиться к нам через год. Говорил ли я с ним? Я сам из Кременчуга, 15 лет был президентом полтавской федерации. С Сашей общался, с его папой общался. Через год они заезжают и будут работать вместе с нашей командой. Влиял ли я как-то на его решение остаться? Это спорт. И судьба спортсмена бывает очень короткая. Это был его выбор", – рассказал наставник.

"Конечно, я буду очень и очень рад, если Саша будет у нас в команде. Во-первых, это спортсмен с богатым опытом. Он передаст очень много полезного молодым ребятам, которые сейчас боксируют. И будет хорошим раздражителем для всех остальных. И мы будем надеяться, что Саша достойно, дай Бог, выступит на следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе", – добавил Мельник.

Не секрет, что в Украине очень надеялись, что чемпион мира в весе до 71 кг Юрий Захареев не только отберется на Олимпийские игры в Париж, но и завоюет там медаль. Однако ряд факторов, в частности откровенно спорные судейские решения, не позволили ему выступить на минувших Играх. И сейчас боец из Одесской области готовится вместе с командой. Однако Мельник предпочел не обсуждать на данном этапе форму Захареева.

"Знаете, я не люблю наперед ничего говорить. Конечно, Юра один из лидеров сборной. И по его работоспособности я вижу, что он набирает объемы, продолжает работать и хочет чего-то достичь. Вот это самое главное", – отметил тренер.

И в целом по потенциалу нынешней сборной, по мнению Мельника, что-то говорить пока рано: "Это – молодая команда. Время покажет. Сейчас только начало олимпийского цикла. Прошел чемпионат Украины. Начали первые этапы сборов. Давайте сейчас этот год отработаем, а потом что-то скажем. Молодая команда, все хорошие ребята. Я их всех ценю и уважаю".

Практически все сборники паралельно пробуют себя и на профессиональном ринге, и Михаил Мельник их поддерживает: "Я только "за". У нас на сегодняшний день очень мало стартов. Со всеми этими политическими пертурбациями. И чем больше они наберутся опыта, тем лучше. А профессиональный или любительский бокс – не имеет значения".

Из-за травмы пока не готовится со сборной супертяж Дмитрий Ловчинский, который представлял Украину на Олимпиаде-2024: "Он приходил на тренировки. У него был тяжелый перелом большого пальца. Сказали, что только через два месяца снимут гипс. Но он в команде. Он был с нами, есть и будет. Он – один из лидеров в этом весе. Мы его ждем".

"Спрос на украинских супертяжей? Это везде. Тяжи есть тяжи. Кроме Димы, у нас есть и Вася Ткачук, и Андрей Халецкий, которые сейчас в сборной. Халецкий со мной летит в Таиланд. А Вася Ткачук будет боксировать на Кубке мира", – добавил наставник.

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