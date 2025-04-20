Знаменитый украинский боксер добыл в США эффектную победу нокаутом в 3-м раунде. Видео

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) уверенно победил американца Энтони Холлоуэя (9-8-3, 7 КО). Рейтинговый бой в первом тяжёлом весе на арене Front Wave в Калифорнии завершился в третьем раунде после двух нокдаунов и вмешательства рефери.

Видео дня

38-летний уроженец Харькова с первых минут взял инициативу в свои руки и начал методично прессинговать соперника. Американец большую часть времени отступал и пытался сбить темп клинчами, но украинец продолжал наращивать давление.

Кульминацией стала третья трёхминутка. Гвоздик сначала потряс Холлоуэя комбинацией левый хук – правый прямой, отправив его на настил.

Холлоуэй поднялся, но спустя несколько секунд пропустил точно такую же серию ударов и вновь оказался в нокдауне – на этот раз повис на канатах и медленно опустился на ринг.

Рефери дал американцу шанс подняться, но, увидев его состояние, без раздумий остановил бой.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня 2024 года Гвоздик проиграл по очкам Дэвиду Бенавидесу из США (28–0, 24 KO) и не смог завоевать вакантный временный титул WBC. Со-главное событие шоу на арене MGM Grand в Лас-Вегасе завершилось со счетом 116-112, 117-111 и 119-109.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!