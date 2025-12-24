Чемпионке-предательнице Украины прилетело наказание за побег в Россию за новым гражданством

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных стипендий знаменитую прыгунью в воду Софию Лискун и её тренершу Александру Сендзюк. Ранее им обеим назначили стипендии президента Украины в апреле этого года.

Кроме того, Зеленский прекратил выплаты стипендий легкоатлеткам Олене Вязовой и Людмиле Филатовой, а также волейболистке Ольге Шкурновой. Ранее аналогичные решения уже касались других известных спортсменов, в том числе Сергея Бубки и Яны Клочковой.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря Лыскун официально получила российский паспорт. Спортсменка отказалась от украинского гражданства и зачитала присягу на камеру.

Позже Лыскун заявила о намерении выступать за сборную России по плаванию, открыто подтвердив, что видит своё будущее в российской команде. Она сделала признание, почему решилась на этот шаг.

Напомним, что Лыскун в 2018 году стала чемпионкой Европы в командных соревнованиях, а также взяла "золото" вместе с Олегом Колодием в смешанных прыжках. В 2019-м победила в индивидуальных прыжках с вышки в Киеве, а в 2024 вновь стала чемпионкой Европы в синхроне вместе с Ксенией Байло.

В сборной Украины по прыжкам в воду были шокированы таким поступком спортсменки.

4 декабря стало известно, что украинская Федерация по прыжкам в воду исключила из национальной сборной Украины Софию и лишила ее всех званий, полученных под эгидой федерации.

