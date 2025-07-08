Чемпионка ОИ из РФ потребовала лишить Польшу всех международных турниров и назвала дикостью осуждение войны в Украине

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выступила с нелепым призывом лишить Польшу права на организацию международных соревнований. Подобную реакцию у депутатки Государственной думы вызвал отказ сборной России по гребле выступать на молодежном чемпионате мира в Познани после требований от хозяев турнира подписать "политическую декларацию" с осуждением войны в Украине.

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Об этом Журова заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина назвала дикостью требования к россиянам не поддерживать агрессию своей страны в отношении Украины, а также обвинила польских организаторов ЧМ в провокации.

"Молодцы гребцы, правильно сделали, что не подписали такую декларацию. А поведение польских организаторов чемпионата мира – чистейшая провокация. Вообще это безумие какое-то уже, дикость. С какой стати организаторы турнира ограничивают допуск нашим спортсменам и заставляют подписывать неприемлемые для нас декларации? Это совершенно недопустимая ситуация для спорта. Давайте тогда перестанем давать Польше право на проведение международных соревнований", – сказала Журова.

Добавим, что в мае нынешнего года гребцы из России по той же причине не выступили на юниорском первенстве Европы, назвав требования организаторов неприемлемыми.

Как сообщал OBOZ.UA, российский каноист Алексей Коровашков пожаловался на то, что украинские спортсмены на этапах Кубка мира якобы устраивали провокации в отношении атлетов из РФ.

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