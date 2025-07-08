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Чемпионка ОИ из РФ потребовала лишить Польшу всех международных турниров и назвала дикостью осуждение войны в Украине

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Чемпионка ОИ из РФ потребовала лишить Польшу всех международных турниров и назвала дикостью осуждение войны в Украине

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выступила с нелепым призывом лишить Польшу права на организацию международных соревнований. Подобную реакцию у депутатки Государственной думы вызвал отказ сборной России по гребле выступать на молодежном чемпионате мира в Познани после требований от хозяев турнира подписать "политическую декларацию" с осуждением войны в Украине.

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Об этом Журова заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина назвала дикостью требования к россиянам не поддерживать агрессию своей страны в отношении Украины, а также обвинила польских организаторов ЧМ в провокации.

Чемпионка ОИ из РФ потребовала лишить Польшу всех международных турниров и назвала дикостью осуждение войны в Украине

"Молодцы гребцы, правильно сделали, что не подписали такую декларацию. А поведение польских организаторов чемпионата мира – чистейшая провокация. Вообще это безумие какое-то уже, дикость. С какой стати организаторы турнира ограничивают допуск нашим спортсменам и заставляют подписывать неприемлемые для нас декларации? Это совершенно недопустимая ситуация для спорта. Давайте тогда перестанем давать Польше право на проведение международных соревнований", – сказала Журова.

Чемпионка ОИ из РФ потребовала лишить Польшу всех международных турниров и назвала дикостью осуждение войны в Украине

Добавим, что в мае нынешнего года гребцы из России по той же причине не выступили на юниорском первенстве Европы, назвав требования организаторов неприемлемыми.

Чемпионка ОИ из РФ потребовала лишить Польшу всех международных турниров и назвала дикостью осуждение войны в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, российский каноист Алексей Коровашков пожаловался на то, что украинские спортсмены на этапах Кубка мира якобы устраивали провокации в отношении атлетов из РФ.

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