Сборная России устроила бунт и отказалась выступать на чемпионате Европы по гребле

Юниорская сборная России по гребле отказалась выступать на чемпионате Европы, который 24-25 мая состоится в Польше. Представители страны-агрессора не стали подписывать декларацию, в которой от них потребовали не поддерживать войну против Украины, а также агрессивную политику руководства их государства.

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Об этом в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС заявил Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. По словам функционера, эти требования национальной сборной выдвинули польские организаторы континентального первенства.

"На данный момент мы в Крушвице не сможем выступить. Польская ассоциация гребли как организатор соревнований выставила дополнительные условия, на которые мы пойти не можем. Она хочет, чтобы все наши спортсмены, которые планировали выступить на первенстве Европы, подписали декларации, в которых должны были указать, что не получают российского государственного финансирования, а также спонсорских средств от компаний или физических лиц, связанных с РФ, не выражали и не собираются выражать поддержку действиям на территории Украины, государственной политике России, Беларуси и их руководителям", – сказал Свирин.

Ранее сборная России по спортивной гимнастике решила бойкотировать все международные соревнования после того, как столкнулись якобы с новыми требованиями по получению нейтрального статуса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Федерации гребного слалома России (ФГСР) пожаловались на то, что спортсмены из РФ столкнулись с украинцами во время подготовки к чемпионату Европу-2025.

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