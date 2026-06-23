Чемпионат мира по футболу установил уникальный исторический рекорд

На чемпионате мира по футболу 2026 зафиксирован новый рекорд результативности, который превзошел предыдущие достижения турниров. За 45 матчей группового этапа команды забили 137 голов, что стало максимальным показателем в истории мундиалей.

Видео дня

Предыдущее лучшее значение принадлежало ЧМ-2014 в Бразилии, где было забито 136 мячей в 48 играх. Средняя результативность текущего турнира составила более 3,04 гола за матч.

Рост показателей связан с расширением формата соревнований: впервые в истории в турнире участвуют 48 сборных, разделенных на 12 групп по 4 команды. Это увеличило количество матчей и повлияло на общую динамику группового этапа.

Среди сборных наибольшее число голов забила Германия – 9. По 7 мячей оформили Канада, Нидерланды и Норвегия.

В индивидуальной статистике выделился Лионель Месси, который за два тура забил 5 голов (хет-трик Алжиру и дубль Австрии). Всего он достиг отметки в 18 голов на чемпионатах мира и превзошел рекорд Мирослава Клозе, у которого было 16.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!