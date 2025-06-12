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Чемпион ОИ из РФ раскритиковал россиян за то, что они "не готовы жертвовать своей жизнью"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Чемпион ОИ из РФ раскритиковал россиян за то, что они 'не готовы жертвовать своей жизнью'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил с критикой "молодого поколения" россиян из-за их нежелания сосредоточиваться на высоких целях. В частности, бывший биатлонист отметил, что атлеты не способны полностью отдать себя спорту, чтобы стать действительно великими в своих дисциплинах.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пожаловался на "непростые времена" в российском спорте из-за отстранения от международных соревнований и потребовал от молодых спортсменов "жертвовать своей жизнью".

Чемпион ОИ из РФ раскритиковал россиян за то, что они "не готовы жертвовать своей жизнью"
Дмитрий Васильев.

"Все виды спорта в нашей стране переживают непростые времена. Преемственность поколений, к сожалению, прервана. Выдающиеся спортсмены и тренеры, которые блистали во многих видах спорта, могли бы предать знания и опыт молодому поколению. Но этого не произошло. Мы испытываем колоссальные трудности как в тренерских штабах, так и в спортивных кадрах. Спорт – это пот, кровь, боль и лишение во многих вещах, чтобы достичь результата. А современное поколение не готово жертвовать своей жизнью", – сказал Васильев.

Чемпион ОИ из РФ раскритиковал россиян за то, что они "не готовы жертвовать своей жизнью"
Чемпион ОИ из РФ раскритиковал россиян за то, что они "не готовы жертвовать своей жизнью"

Ранее этот россиянин выдал совершенно фантастический бред об украинском языке, который назвал "очевидным геноцидом" в отношении населения нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный чемпион Олимпийских игр Вячеслав Фетисов выразил абсурдную мысль о том, что международные организации должны извиниться перед российскими спортсменами за их отстранение.

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