Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил с критикой "молодого поколения" россиян из-за их нежелания сосредоточиваться на высоких целях. В частности, бывший биатлонист отметил, что атлеты не способны полностью отдать себя спорту, чтобы стать действительно великими в своих дисциплинах.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пожаловался на "непростые времена" в российском спорте из-за отстранения от международных соревнований и потребовал от молодых спортсменов "жертвовать своей жизнью".

"Все виды спорта в нашей стране переживают непростые времена. Преемственность поколений, к сожалению, прервана. Выдающиеся спортсмены и тренеры, которые блистали во многих видах спорта, могли бы предать знания и опыт молодому поколению. Но этого не произошло. Мы испытываем колоссальные трудности как в тренерских штабах, так и в спортивных кадрах. Спорт – это пот, кровь, боль и лишение во многих вещах, чтобы достичь результата. А современное поколение не готово жертвовать своей жизнью", – сказал Васильев.

Ранее этот россиянин выдал совершенно фантастический бред об украинском языке, который назвал "очевидным геноцидом" в отношении населения нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный чемпион Олимпийских игр Вячеслав Фетисов выразил абсурдную мысль о том, что международные организации должны извиниться перед российскими спортсменами за их отстранение.

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