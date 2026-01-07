УкраїнськаУКР
Чемпион ОИ из РФ пожаловался на "человеческий беспредел" и заявил, что у него "нет никаких надежд" на отмену отстранения

Александр Чеканов
Чемпион ОИ из РФ пожаловался на 'человеческий беспредел' и заявил, что у него 'нет никаких надежд' на отмену отстранения

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов снова возмутился отстранением российских спортсменов от международных турниров. При этом депутат Государственной думы констатировал, что ситуация с санкциями в отношении представителей страны-агрессорки в 2026 году кардинально не изменится.

Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, замолчав преступную войну против Украины, назвал "человеческим беспределом" ситуацию с допуском атлетов из РФ к соревнованиям.

"У меня нет никаких надежд. Мы видим, что продолжают издеваться: рекомендуют допустить, но не дают въезд в страну, где проводятся соревнования. Это человеческий беспредел. Об этом надо говорить прежде всего затем, чтобы наши спортсмены не ходили и не оглядывались, и не думали, лайкнули они какой-то момент, связанный с нашей историей или нет. Остается надеяться, что этот год будет лучше, чем предыдущий. Но я в больших сомнениях, что положительного мы можем увидеть в 2026-м", – сказал Фетисов.

Ранее этот Z-патриот выразил нелепое мнение о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) якобы не имеет права наказывать спортсменов из России за поддержку войны.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Войнов возмутился условиями допуска спортсменов из России к международным соревнованиям, потребовав вернуть флаг и гимн.

