Чемпион ОИ из РФ потребовал 'серьезных зарубежных адвокатов' для защиты Валиевой от 'расправы' Западом

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал позорным проигрыш России в Спортивном арбитражном суде (CAS) в деле фигуристки Камилы Валиевой, которую признали виновной в употреблении допинга. Бывший хоккеист пожаловался на некомпетентность стороны защиты, а затем обвинил Запад в расправе над спортом РФ.

Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 потребовал привлечь к защите Валиевой "серьезных зарубежных адвокатов", а потом назвал кошмарным решение о четырехлетней дисквалификации фигуристки.

"Я считаю, что это позор. Ведь дело в престиже страны. Валиева – своеобразный символ российского спорта, и позор, что мы спустя рукава отнеслись к этой проблеме. Надо было всем всерьез навалиться и привлечь серьезных зарубежных адвокатов. Так что это проигрыш не Валиевой, а функционеров российского спорта. Найденный у Валиевой препарат, насколько я знаю, ни на что не влияет. Значит, это можно было охарактеризовать как случайное применение, ведь на ее результат он никак не повлиял. Так что вы творите? Вы через эту девочку расправились с российским спортом, я это так и воспринимаю. Они настолько двуличные, что это кошмар", – сказал Васильев.

Напомним, CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. После этого сборную России лишили "золота" в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022. Позже стало известно, что в суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, из-за которого якобы запрещенные вещества оказались в организме спортсменки.

Как сообщал OBOZ.UA, в крови фигуристки Камилы Валиевой, которой на момент Олимпийских игр в Пекине было 15 лет, было обнаружено сразу 60 различных веществ.

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