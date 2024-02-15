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Чемпион ОИ из РФ потребовал "серьезных зарубежных адвокатов" для защиты Валиевой от "расправы" Западом

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Чемпион ОИ из РФ потребовал 'серьезных зарубежных адвокатов' для защиты Валиевой от 'расправы' Западом

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал позорным проигрыш России в Спортивном арбитражном суде (CAS) в деле фигуристки Камилы Валиевой, которую признали виновной в употреблении допинга. Бывший хоккеист пожаловался на некомпетентность стороны защиты, а затем обвинил Запад в расправе над спортом РФ.

Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 потребовал привлечь к защите Валиевой "серьезных зарубежных адвокатов", а потом назвал кошмарным решение о четырехлетней дисквалификации фигуристки.

Чемпион ОИ из РФ потребовал "серьезных зарубежных адвокатов" для защиты Валиевой от "расправы" Западом
Чемпион ОИ из РФ потребовал "серьезных зарубежных адвокатов" для защиты Валиевой от "расправы" Западом

"Я считаю, что это позор. Ведь дело в престиже страны. Валиева – своеобразный символ российского спорта, и позор, что мы спустя рукава отнеслись к этой проблеме. Надо было всем всерьез навалиться и привлечь серьезных зарубежных адвокатов. Так что это проигрыш не Валиевой, а функционеров российского спорта. Найденный у Валиевой препарат, насколько я знаю, ни на что не влияет. Значит, это можно было охарактеризовать как случайное применение, ведь на ее результат он никак не повлиял. Так что вы творите? Вы через эту девочку расправились с российским спортом, я это так и воспринимаю. Они настолько двуличные, что это кошмар", – сказал Васильев.

Чемпион ОИ из РФ потребовал "серьезных зарубежных адвокатов" для защиты Валиевой от "расправы" Западом

Напомним, CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. После этого сборную России лишили "золота" в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022. Позже стало известно, что в суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, из-за которого якобы запрещенные вещества оказались в организме спортсменки.

Чемпион ОИ из РФ потребовал "серьезных зарубежных адвокатов" для защиты Валиевой от "расправы" Западом

Как сообщал OBOZ.UA, в крови фигуристки Камилы Валиевой, которой на момент Олимпийских игр в Пекине было 15 лет, было обнаружено сразу 60 различных веществ.

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