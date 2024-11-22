Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извиниться перед россиянами за отстранение

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил нелепую мысль о том, что перед российскими спортсменами должны извиниться за отстранение и вернуть их в международные турниры. Бывший хоккеист также с присущим представителям страны-агрессорки надменностью добавил, что РФ не должна просить снять с нее санкции.

Видео дня

Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Обладатель Кубка Стэнли отметил, что не представляет, как Международный олимпийский комитет (МОК) будет работать над возвращением россиян в соревнования.

"Как без извинений они нас вернут, не понимаю. Проситься точно мы не обязаны, не имеем права этого делать. Даже интересно, как они будут нас возвращать – и в МОК, и в федерацию хоккея. Потерял ли хоккей привлекательность без нас? Ну половина болельщиков на любом чемпионате мира – люди с триколором. Это да. Но я не думаю, что чемпионаты мира определяют развитие хоккея в стране, это просто очередной турнир", – сказал Фетисов.

Ранее он призвал запретить россиянам обсуждать результаты и ход чемпионата мира по хоккею, назвав трансляции турнира в РФ предательством.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выдал бредовую мысль о том, что сборную России по хоккею не допускают в международные турниры из-за боязни соперничества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!