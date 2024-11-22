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Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извиниться перед россиянами за отстранение

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извиниться перед россиянами за отстранение

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил нелепую мысль о том, что перед российскими спортсменами должны извиниться за отстранение и вернуть их в международные турниры. Бывший хоккеист также с присущим представителям страны-агрессорки надменностью добавил, что РФ не должна просить снять с нее санкции.

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Обладатель Кубка Стэнли отметил, что не представляет, как Международный олимпийский комитет (МОК) будет работать над возвращением россиян в соревнования.

Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извиниться перед россиянами за отстранение
Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извиниться перед россиянами за отстранение

"Как без извинений они нас вернут, не понимаю. Проситься точно мы не обязаны, не имеем права этого делать. Даже интересно, как они будут нас возвращать – и в МОК, и в федерацию хоккея. Потерял ли хоккей привлекательность без нас? Ну половина болельщиков на любом чемпионате мира – люди с триколором. Это да. Но я не думаю, что чемпионаты мира определяют развитие хоккея в стране, это просто очередной турнир", – сказал Фетисов.

Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извиниться перед россиянами за отстранение
Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извиниться перед россиянами за отстранение

Ранее он призвал запретить россиянам обсуждать результаты и ход чемпионата мира по хоккею, назвав трансляции турнира в РФ предательством.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выдал бредовую мысль о том, что сборную России по хоккею не допускают в международные турниры из-за боязни соперничества.

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