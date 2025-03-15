Чемпион мира по реслингу выкрикнул 'Hala Madrid!' перед многотысячной толпой в Барселоне. Видео разлетелось по сети

Австрийский рестлер Гюнтер, известный как один из самых доминирующих чемпионов в истории WWE, спровоцировал многотысячную публику в Барселоне, заявив со сцены культовую фразу фанатов главного конкурента "Барсы"- мадридского "Реала". Этот момент попал на видео и мгновенно разлетелся по сети, вызвав шквал эмоций среди зрителей.

Видео дня

Инцидент произошел на шоу SmackDown, которое состоялось в пятницу на арене Palau Olimpic de Badalona. Поклонники собрались, чтобы увидеть вживую звезд WWE, включая легендарного Рэнди Ортона, чей выход под культовую музыкальную тему был встречен восторженным гулом зрителей.

Однако настоящую реакцию вызвало не это, а речь Гюнтера.

Во время своего выступления 37-летний австриец заявил: "Как величайший европейский рестлер всех времен, я просто рад быть здесь. Единственное, о чем жалею – хотелось бы, чтобы шоу проходило в Мадриде. Hala Madrid!"

Эти слова вызвали недовольство местных болельщиков, ведь среди зрителей находились игроки "Барселоны" – Ламин Ямаль, Алехандро Бальде и Экхтор Форт. Они сидели в первом ряду и даже успели сфотографироваться с поясом чемпиона WWE, но вряд ли ожидали услышать подобное заявление.

Кто такой Гюнтер и почему он так популярен?

Гюнтер, настоящее имя которого Вальтер Хан, – один из самых выдающихся рестлеров современности. В 2023 году он установил рекорд как самый долгоправящий чемпион WWE в истории Интерконтинентального титула, удерживая пояс более 600 дней. Его стиль отличается жесткими ударами и мощными бросками, а прозвище "Генерал ринга" (Ring General) символизирует его тактическое превосходство в ринге.

Хотя WWE – это спортивно-развлекательное шоу, а рестлеры часто играют персонажей, подобные заявления Гюнтера неслучайны. WWE активно использует провокации, чтобы создать эмоциональный отклик у публики, и судя по реакции зала, австриец добился своей цели. Теперь его "Hala Madrid!" обсуждают не только фанаты рестлинга, но и футбольные болельщики, а видео с этого момента продолжает набирать популярность в соцсетях.

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