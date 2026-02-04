Чемпион Европы установил рекорд столетия в легкой атлетике. Видео

Чемпион Европы в беге на 400 метров в помещении Аттила Молнар установил новый европейский рекорд, который держался почти четыре десятилетия. Историческое достижение 24-летний венгерский легкоатлет оформил на этапе Мирового тура World Athletics в чешской Остраве.

На турнире Czech Indoor Gala Молнар выступал в забеге вместе с нидерландцем Йонасом Фейфферсом и представителями Чехии Витом Мюллером и Томашем Гораком. На финише угорец показал время 45,01 секунды, улучшив личный рекорд на 0,07 секунды и уверенно опередив Фейфферса, прошлогоднего чемпиона Европы среди молодежи, почти на полсекунды, завоевав "золото" в первом официальном старте сезона.

Этот результат стал новым рекордом Европы на дистанции 400 метров в помещении. Предыдущее лучшее достижение держалось с 1988 года, когда представитель ГДР Томас Шенлебе пробежал дистанцию за 45,05 секунды, и с тех пор никому не удавалось превзойти этот показатель.

Ближе всего к рекорду в последние годы подбирался норвежец Карстен Варгольм, который в 2019 году повторил время Шенлебе и установил рекорд чемпионатов Европы в помещении. Тем не менее даже новый европейский рекорд Молнара не входит в топ-20 лучших результатов в истории дисциплины и занимает лишь 30-е место в мировом рейтинге.

Абсолютный лучший результат в беге на 400 метров в помещении принадлежит канадцу Кристоферу Моралесу Уильямсу, который в феврале 2024 года показал 44,49 секунды. В историческом топ-10 дисциплины большинство результатов принадлежат представителям США.

24-летний Аттила Молнар является действующим чемпионом Европы на 400 метров в помещении. В 2025 году он выиграл континентальное первенство с результатом 45,25 секунды, а также стал бронзовым призером чемпионата мира в помещении в эстафете 4х400 метров. Его время в Остраве позволило выполнить норматив для участия в чемпионате мира 2026 года на дистанции 400 метров.

