'Челси' окончательно определился с судьбой Мудрика – СМИ

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик не выходит в планы главного тренера лондонского "Челси" Энцо Марески на будущий сезон. 24-летнему левому вингеру, который стал фигурантом допингового скандала, руководство "пенсионеров" уже начало подыскивать замену.

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Об этом информирует таблоид The Sun, который знакомит своих читателей с планами "Челси". Журналисты напоминают, что Мудрику грозит дисквалификация на четыре года за употребление мельдония. При этом сам футболист продолжает настаивать, что запрещенное вещество оказалось в его организме случайно.

Однако Мареска и его штаб уже приняли для себя решение, что им придется обходиться без Мудрика. Лондонцы рассматривают несколько вариантов, включая испанца Нико Уильямса из "Атлетика" (Бильбао).

Недавно стало известно, что проба "Б" Михаила, вероятно, дала положительный результат, однако адвокаты игрока стараются добиться максимально мягких санкций.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его организме были обнаружены следы мельдония.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг. Также стало известно, что Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе "Челси" в Кобхеме.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта Михаил Мудрик прервал молчание о допинг-скандале, поблагодарив всех своих поклонников за поддержку в трудный момент карьеры.

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