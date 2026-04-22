'Челси' официально выгнал главного тренера и заплатит ему 27 млн евро за 107 дней работы

Лондонский "Челси" официально уволил главного тренера Лиама Розениора после серии неудачных результатов и крупного поражения от "Брайтона". 41-летний специалист проработал в клубе 107 дней после назначения по ходу сезона.

Клуб официально сообщил о прекращении сотрудничества с Розениором, отметив его профессионализм и работу штаба. Решение объяснили тем, что последние результаты и игра команды не соответствовали требуемому уровню при сохраняющихся задачах на сезон.

Розениор возглавил команду в январе, подписав контракт на шесть с половиной лет. По данным The Sun, его зарплата составляла около 4 млн фунтов в год, а сумма компенсации за досрочное расторжение соглашения может достигать 24 млн фунтов, что эквивалентно примерно 27 млн евро. При этом ожидается, что тренер получит сумму, близкую к годовому окладу.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Калум Макфарлейн. Клуб заявил о намерении провести анализ ситуации и найти долгосрочное решение на эту позицию.

Решение было принято вскоре после поражения со счетом 0:3 от "Брайтона". В текущем сезоне под руководством Розениора команда провела 23 матча: 11 побед, 2 ничьи и 10 поражений.

