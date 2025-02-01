Бывший теннисист из России совершил невиданный поступок на турнире во Франции. Видео

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№39 ATP), выступавший до 2016 года за Россию, дал поиграть вместо себя болбою на турнире во французском Монпелье. Когда до поражения 27-летнего уроженца Ленинградской области оставался один гейм, он отдал ракетку парню, который подавал мячи.

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Мальчик не без помощи соперника Александра Ковачевича (102-й номер рейтинга) выиграл подачу и затем вернулся на место. Отметим, что в итоге Бублик сенсационно не смог защитить свой титул и выбыл на стадии четвертьфинала.

Казахстанец неожиданно уступил представителю США в двух сетах — 3:6, 2:6. Матч длился 1 час 16 минут. Таким образом, лучший теннисист Казахстана завершил выступление на турнире, а его соперник теперь сыграет за выход в финал против первого сеяного, россиянина Андрея Рублева (10-е место).

Бублик ранее дважды становился чемпионом этого турнира — в 2022 и 2023 годах.

Отметим, что согласно правилам тенниса, заменять игрока на корте посторонним человеком, включая болбоя, нельзя. Матч должен играть заявленный участник, и передача права на игру другому человеку запрещена. Если игрок не может продолжать матч по любой причине (например, травма), он обязан сняться, и противнику присуждается победа.

Кроме того, болбои не являются официальными участниками матча и не имеют права вступать в игру.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа прошлого годаа Бублик исполнил потрясающий удар в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Канады по теннису в Монреале. В игре против американца Бена Шелтона казахстанец, догоняя укороченный соперника, кинул в мяч ракетку.

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