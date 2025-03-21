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"Было бы катастрофой": Кличко высказался о "замечательной истории камбэка"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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'Было бы катастрофой': Кличко высказался о 'замечательной истории камбэка'

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко выразил восторг в связи с возвращением его вида спорта в программу Олимпийских игр. Чемпион Атланты-96 отметил, что это действительно исторический момент, который стал настоящим праздником для самих атлетов и их болельщиков.

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Об этом Кличко-младший заявил в интервью телеканалу Sky Sports, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК). 48-летний украинец отметил, что функционерам удалось избежать настоящей катастрофы, ведь выигрыш "золота" Игр является наивысшей точкой карьеры спортсмена.

"Было бы катастрофой": Кличко высказался о "замечательной истории камбэка"

"Это абсолютно фантастическая новость. Олимпийское "золото" стало одним из самых ярких моментов моей карьеры, и мне бы не хотелось, чтобы эту возможность отняли у будущих поколений. Олимпийские игры очень важны для нашего спорта, и не быть их частью было бы катастрофой для бокса и боксеров по всему миру, от любителей до профессионалов. Это еще одна замечательная история камбэка бокса", – подчеркнул Владимир.

"Было бы катастрофой": Кличко высказался о "замечательной истории камбэка"
"Было бы катастрофой": Кличко высказался о "замечательной истории камбэка"

Отметим, что МОК предоставил право проводить квалификацию к Играм-2028 организации World Boxing, исключив Международную ассоциацию бокса (IBA), которой руководит россиянин Умар Кремлев.

"Было бы катастрофой": Кличко высказался о "замечательной истории камбэка"

Как сообщал OBOZ.UA, накануне впервые в истории президентом Международного олимпийского комитета (МОК) была избрана женщина.

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