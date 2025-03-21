'Было бы катастрофой': Кличко высказался о 'замечательной истории камбэка'

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко выразил восторг в связи с возвращением его вида спорта в программу Олимпийских игр. Чемпион Атланты-96 отметил, что это действительно исторический момент, который стал настоящим праздником для самих атлетов и их болельщиков.

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Об этом Кличко-младший заявил в интервью телеканалу Sky Sports, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК). 48-летний украинец отметил, что функционерам удалось избежать настоящей катастрофы, ведь выигрыш "золота" Игр является наивысшей точкой карьеры спортсмена.

"Это абсолютно фантастическая новость. Олимпийское "золото" стало одним из самых ярких моментов моей карьеры, и мне бы не хотелось, чтобы эту возможность отняли у будущих поколений. Олимпийские игры очень важны для нашего спорта, и не быть их частью было бы катастрофой для бокса и боксеров по всему миру, от любителей до профессионалов. Это еще одна замечательная история камбэка бокса", – подчеркнул Владимир.

Отметим, что МОК предоставил право проводить квалификацию к Играм-2028 организации World Boxing, исключив Международную ассоциацию бокса (IBA), которой руководит россиянин Умар Кремлев.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне впервые в истории президентом Международного олимпийского комитета (МОК) была избрана женщина.

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