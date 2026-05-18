'Были другие варианты': итальянский тренер сборной Украины выступил с первым заявлением

Новый главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера признался, что ни минуты не сомневался, когда получил предложение возглавить команду. 55-летний специалист отметил, что рассматривал другие варианты, но сразу откликнулся на возможность поработать с "сине-желтыми".

Об этом Мальдера заявил на пресс-конференции в Киеве, на которой он был презентован в качестве нового наставника главной команды страны. Уроженец Милана, который входил в штаб Андрея Шевченко с 2016 по 2021 года, добавил, что ждет от своих подопечных полной самоотдачи.

"Я очень счастлив. Это первый раз, когда я стал главным тренером. У меня были другие варианты, но когда я получил именно это предложение, то я сразу согласился. Я мотивирован и амбициозен. Мы понимаем, что украинский футбол объективно переживает очень сложные времена. Конечно, у меня были разговоры с многими игроками. Я в них верю и полностью уверен. Когда я был помощником Шевченко, мне приходилось решать некоторые деликатные ситуации, так что в моем поведении мало что изменится", – сказал Мальдера.

Итальянец также подтвердил информацию, что будет проживать в нашей стране. "Я буду жить в Украине. Я принял такое решение. Мы изучили разные варианты и остановились на Львове. Мне бы хотелось предложить свою помощь в любой деятельности. С Украиной меня много связывает. Моя жена приедет ко мне, она возьмет нашу собаку. Это мое решение", – подчеркнул специалист.

