Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова набросилась на российских так называемых журналистов из-за постоянных вопросов о Камиле Валиевой. Фигуристка, которая попалась на допинге во время Олимпиады-2022, отбыла дисквалификацию, что вызвало всплеск интереса со стороны СМИ.

В комментарии порталу Sport24 Тарасова осудила представителей прессы за надоедливость. По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, чьей "новой любовницей" называют 19-летнюю Валиеву, ее откровенно достали постоянными расспросами о карьере спортсменки.

"Вы с Камилой Валиевой немножко перегибаете. Ее и так четыре года не было, а тут по всем вопросам: как выйдет на лед, как будет переживать это все… Она знает, как ей это переживать. Хочет вернуться, и когда вернется – мы все будем очень рады. Я лично буду очень рада. Потому что с возвращением будет виден характер человека и любовь к спорту. Та любовь, которая не проходит никогда, и человек, который обладает такими уникальными данными, всегда хочет свои способности показать всему миру. Меня просто достали вопросами о Камиле. Была бы у вас жена или дочка, вы бы ее так же доставали от корней волос? Ну как это", – сказала Тарасова.

Напомним, анализы Валиевой на Олимпиаде-2022 показали наличие триметазидина. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения истек 25 декабря нынешнего года, то есть за полтора месяца до старта Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В феврале-2024 Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы главаря Кремля.

