Букмекеры назвали фаворитку матча Свитолина – Костюк в четвертьфинале Roland Garros-2026

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина во вторник, 2 июня, сойдутся в эпичной битве за право сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2026. Впервые в истории две представительницы нашей страны сыграют друг с другом на этой стадии турнира серии Большого шлема.

Фавориткой противостояния с незначительным перевесом считается Костюк. Ставки на победу 23-летней киевлянки принимаются с коэффициентом 1,78. А показатели на успех Свитолиной достигают уровня 2,05. При этом аналитики уверены, что теннисистки сыграют не менее 22 геймов. Это событие представлено индексом 1,75.

Костюк подходит к поединку против соотечественницы со впечатляющей победной серией. В нынешнем грунтовом сезоне вторая ракетка страны выиграла все свои 16 матчей, завоевав титулы в Руане и Мадриде.

В свою очередь Свитолина победила в 10 последних матчах на грунтовом покрытии. 31-летняя одесситка стала чемпионкой супертурнира в Мадриде.

Элина в шестой раз вышла в 1/4 финала Roland Garros, а вот для Марты это дебютный матч на этой стадии мейджора. Ранее украинки провели друг против друга два матча, обменявшись победами.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк сотворила грандиозную сенсацию на Roland Garros-2026, разбив третью ракетку мира Игу Швентек.

