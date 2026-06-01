Букмекеры назвали фаворитку матча Свитолина – Костюк в четвертьфинале Roland Garros-2026

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина во вторник, 2 июня, сойдутся в эпичной битве за право сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2026. Впервые в истории две представительницы нашей страны сыграют друг с другом на этой стадии турнира серии Большого шлема.

Фавориткой противостояния с незначительным перевесом считается Костюк. Ставки на победу 23-летней киевлянки принимаются с коэффициентом 1,78. А показатели на успех Свитолиной достигают уровня 2,05. При этом аналитики уверены, что теннисистки сыграют не менее 22 геймов. Это событие представлено индексом 1,75.

Костюк подходит к поединку против соотечественницы со впечатляющей победной серией. В нынешнем грунтовом сезоне вторая ракетка страны выиграла все свои 16 матчей, завоевав титулы в Руане и Мадриде.

В свою очередь Свитолина победила в 10 последних матчах на грунтовом покрытии. 31-летняя одесситка стала чемпионкой супертурнира в Мадриде.

Элина в шестой раз вышла в 1/4 финала Roland Garros, а вот для Марты это дебютный матч на этой стадии мейджора. Ранее украинки провели друг против друга два матча, обменявшись победами.

