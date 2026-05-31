Свитолина – Костюк. Где и когда смотреть исторический украинский четвертьфинал Roland Garros

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,3 т.
Впервые в истории украинская теннисистка сыграет в полуфинале Roland Garros. За выход в эту стадию турнира в Париже в 1/4 финала сыграют первая и вторая ракетки Украины: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свое место в восьмерке сильнейших Свитолина обеспечила после волевой победы над Белиндой Бенчич. Украинка уступила первый сет, но затем переломила ход встречи и выиграла со счетом 4:6, 6:4, 6:0.

Для Свитолиной это уже шестой четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и 15-й на турнирах серии Grand Slam. Ранее украинка четырежды доходила до полуфиналов мейджоров, однако на Roland Garros этот рубеж ей пока не покорялся.

Будущий матч станет историческим для украинского тенниса. Ранее две представительницы Украины никогда не встречались друг с другом на стадии четвертьфинала Roland Garros. При этом второй раз в истории сразу две украинки добрались до четвертьфиналов турнира Grand Slam. Впервые подобное произошло на Australian Open 2024 года, где в числе восьми сильнейших выступили Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Свитолина и Костюк ранее провели между собой два матча. В 2018 году на Australian Open победу одержала Элина, а в 2024-м на турнире в Торонто сильнее оказалась Марта.

Украинский четвертьфинал Roland Garros состоится во вторник, 2 июня. Точное время начала встречи организаторы объявят после формирования игрового расписания.

Трансляции Roland Garros в Украине доступны на платформе MEGOGO с комментариями на украинском языке. Матчи основной сетки показывает Eurosport 2, а со второй недели турнира трансляции ведут Eurosport 1 и Eurosport 2.

Если поединок Свитолиной и Костюк не войдет в телевизионную сетку каналов, его можно будет посмотреть на платформе MEGOGO в разделах "Теннис" и Discovery+.

