'Будет непросто, тем более...' Тренер Боснии назвал преимущество перед Украиной в плей-офф отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич ждет тяжелого поединка против Украины в полуфинале плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 по футболу. Наставник "драконов" отметил, что его подопечных ждет противостояние с соперником высокого класса.

Об этом Милошевич заявил в интервью официальному сайту Футбольного союза Боснии и Герцеговины (NFSBiH). Бывший форвард испанских "Сельты", "Сарагосы" и "Осасуны" добавил, что огромным преимуществом для его команды будет фактор своего поля в матче 21 марта.

"В плей-офф будет непросто, тем более, что наш первый соперник – очень качественная Украина. Хорошо, что играем дома, я надеюсь, что мы проведем здесь две игры. Подобный вариант плей-офф сложен, и в одной игре возможно все. Я верю, что мы сможем добиться успеха и отобраться на чемпионат Европы. Мы все сосредоточены на этой задаче. Мы представляем себе, что планируем делать в тактическом смысле, и я верю, что мы будем готовы к плей-офф", – сказал Милошевич.

Ранее президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин вызвал переполох в Боснии после звонка Владимиру Зеленскому. Кроме того, сборная Украины получила "фартовое решение" по матчу палей-офф отбора Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно неожиданное решение УЕФА по матчу отбора к чемпионату Европы-2024 между сборными Украины и Боснии.

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