Британского чемпиона сенсационно нокаутировал боксер-вундеркинд в историческом бою. Видео

В лондонском York Hall состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титулы чемпиона Британии и Британского Содружества в среднем весе. Действующий обладатель поясов Кирон Конуэй (23-4-1, 7 КО) впервые в карьере потерпел досрочное поражение, уступив 23-летнему Джорджу Лиддарду (13-0, 8 КО).

Победа сделала Лиддарда самым молодым чемпионом Британии в истории в этой категории.

С самого начала бой проходил под контролем Лиддарда, который действовал хладнокровно и уверенно, работая джебом.

Конуэй пытался перевести поединок в силовую манеру, но даже в разменах преимуществом владел его оппонент. В девятом раунде чемпион после пропущенного удара опустился на колено и пожаловался на попадание ниже пояса, однако судья засчитал нокдаун.

В следующей трёхминутке угол Конуэя выбросил полотенце, признав поражение своего боксёра.

