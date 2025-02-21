Более половины участников Кубка мира по лыжным гонкам выступили против возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям. Соответствующий опрос был проведен изданием Dagbladet и вызвал настоящую истерику у кремлевских пропагандистов.

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Издание "Спорт-Экспресс" обвинила журналистов в том, что они выполняли заказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Пропагандисты также назвали подобные действия "играми в демократию", что "стимулирует политические разногласия".

"52 процента лыжников против возвращения россиян. Что за бредовый опрос провели в FIS? Зачем нужны игры в демократию? Очевидно, что проведение такого опроса – не частная инициатива какой-то группы политизированных спортсменов, а заказ исполкома FIS. Недавнее появление Александра Большунова на марафоне в Италии омрачено только проукраинской акцией одного из призеров, которую почти никто не заметил. А если нет угрозы целостности и безопасности соревнований – зачем тогда опросы спортсменов?" – пишут в газете.

Ранее олимпийская чемпионка Йоанна Сундлинг выразила недовольство тренировками российских лыжников в Италии и участием Александра Большунова в марафоне Moonlight Classic.

Напомним, россиянин выиграл гонку в Сейзер Альме, которая стала для него первой международной за последние три года. После забега итальянец Лоренцо Бузин и шведка Малин Берьеше появились на награждении с флагом Украины. Поступок европейцев вызвал настоящий поток желчи у россиян.

Большунов, который является трехкратным чемпионом Пекина-2022 в лыжных гонках, был участником Z-концерта в Лужниках.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова назвала демонстрацию флага Украины на лыжном марафоне Moonlight Classic неуважением в отношении россиян.

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