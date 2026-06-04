Бразилия на ЧМ-2026: расписание и календарь матчей, результаты, турнирная таблица

Главный футбольный турнир нынешнего года, чемпионат мира-2026 года, пройдет на стадионах США, Мексики и Канады с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории на мундиале сыграют сразу 48 национальных сборных, который по итогам жеребьевки были разбиты на 12 групп.

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Одним из главных претендентов на золотые награды традиционно считается Бразилии. Пятикратные победители турнира начнут свой путь на первенстве в квартете C. Соперниками "селесао" здесь станут представители Гаити, Марокко и Шотландии. Любопытно, что с последними двумя командами латиноамериканцы играли на ЧМ-98.

КАЛЕНДАРЬ БРАЗИЛИИ НА ЧМ-2026

14 июня, 01:00. Бразилия – Марокко

20 июня, 03:30. Бразилия – Гаити

25 июня, 01:00. Шотландия – Бразилия

Для выхода в плей-офф бразильцам под руководством итальянского тренера Карло Анчелотти нужно попасть в топ-2. Если же "селесао" станут третьими им нужно будет войти в число восьми лучших с таким же результатом.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ НА ЧМ-2026

Главной интригой состава бразильцев была судьба экс-форварда "Барселоны" и ПСЖ Неймара. Анчелотти решил взять 34-летнего футболиста, который расплакался, узнав об этом. Однако на сам мундиаль игрок отправится с травмой и пропустит несколько матчей.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Фенербахче"), Вевертон ("Гремио")

Защитники: Алекс Сандро, Данило, Лео Перейра (все – "Фламенго"), Бремер ("Ювентус"), Ибаньес ("Аль-Ахли"), Уэсли ("Рома"), Маркиньос (ПСЖ), Габриэль Магальяйнш ("Арсенал"), Дуглас Сантуш ("Зенит")

Полузащитники: Бруно Гимарайнш ("Ньюкасл"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Данило ("Ботафого"), Фабиньо ("Аль-Иттихад"), Лукас Пакета ("Фламенго")

Нападающие: Эндрик ("Лион"), Габриэль Мартинелли ("Арсенал"), Игор Тьяго ("Брентфорд"), Матеус Кунья ("Манчестер Юнайтед"), Рафинья ("Барселона"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Луис Энрике ("Зенит"), Неймар ("Сантос"), Райан ("Борнмут").

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