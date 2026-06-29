Бразилия на жилах вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря голу на 96-й минуте. Видео

Сборная Бразилии по футболу добыла волевую победу над командой Японии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. "Селесао", проигрывая по ходу встречи, сумели вырвать путевку в следующий раунд плей-офф благодаря голу на шестой добавленной ко второму тайму минуте – 2:1.

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Подопечные тренера Карло Анчелотти считались явными фаворитами, но откровенно провально сыграли в первом тайме. Проведя неудачные попытки взломать оборону японцев, пятикратные чемпионы мира получили в свои ворота. После обрезки защитника Данило хавбек Кайсю Сано протащил мяч 40 метров и точно пробил в дальний угол.

Бразильцы попытались включиться в игру, но откровенно развалились психологически. Лишь после перерыва подопечные Анчелотти сумели навязать сопернику свой футбол.

В самом начала второй 45-минутки "селесао" создали два убойных момента, однако мяч лишь чудом не оказался в сетке ворота голкипера японцев Сузуки. Однако уже следующая атака стала результативной, когда хавбек "Манчестер Юнайтед" Каземиро головой замкнула навес с левого фланга.

После этого Япония оказалась в трудном положении, но сумела отбиться. Когда казалось, что командам придется сыграть дополнительные полчаса, совершенно гениально сыграл игрок "Ньюкасла" Бруно Гимараэш. Полузащитник вместо удара с линии штрафной на 90+6-й минуте отдал суперпас на Габриэла Мартинелли из "Арсенала", который и забил победный мяч с десяти метров.

Таким образом, Бразилия вышла в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар – Норвегия.

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