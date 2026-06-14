Брат Тайсона Фьюри победил 150-кг гиганта, который был сильнейшим человеком в мире. Видео

Сводный (единокровный) брат знаменитого супертяжа Тайсона Фьюри – британский боксер Томми Фьюри одержал победу над обладателем титула "Самый сильный человек мира-2017" Эдди Холлом в главном поединке вечера Misfits Boxing в Манчестере. Шестираундовый выставочный бой завершился решением большинства судей.

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Поединок состоялся 13 июня на арене Manchester Arena и проходил в формате шести раундов по две минуты. Судьи выставили счет 59:56, 58:56 и 57:57 в пользу Фьюри.

Томми сделал ставку на скорость и передвижение, стараясь не вступать в затяжные размены с гораздо более тяжелым соперником. Холл, вес которого превышает 150 кг, пытался навязать силовой бокс и прессинговать оппонента, однако по ходу встречи начал уступать в активности.

Во второй половине боя количество клинчей заметно увеличилось, а Фьюри продолжил набирать очки за счет работы на дистанции. В итоге большинство судей отдали победу младшему брату бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Для Томми это был первый поединок с 2025 года. Наиболее известную победу в карьере он одержал в феврале 2023 года, когда нанес первое поражение американскому блогеру и боксеру Джейку Полу.

Эдди Холл получил широкую известность благодаря выступлениям в силовом экстриме и победе на турнире "Самый сильный человек мира" в 2017 году. В 2025 году британец также успешно дебютировал в смешанных единоборствах.