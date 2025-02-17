Молодежная сборная Украины по хоккею выиграла молодежный чемпионат мира (U20) в Дивизионе 1В, проходивший в столице Эстонии – Таллинне.

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Победив во всех пяти матчах, наши ребята получили право в следующем сезоне выступать во втором по рангу дивизионе мирового молодежного хоккея – 1А. То есть находиться в шаге от элиты.

Дебют украинской "молодежки" на ЧМ состоялся в 1993 году. За это время наши ребята выступали в группах С и В, высшей группе, Дивизионе 1. 123 матча уже провела наша команда, из которых почти половина – 57 – заавершились победами "желто-синих". В 2011 году, заняв последнее место в Дивизионе 1А, наша сборная вынуждена была опуститься в Дивизион 1В, где она уже задержалась надолго.

Чемпионат в Таллинне сборная Украины начала с победы – 8:1 – в поединке с хозяевами. Затем пришел успех – 7:2 – в игре с хоккеистами Японии, которые считались фаворитами чемпионата. Далее победы над сборными Италии – 6:5, Польши – 3:0, Южной Кореи – 5:2. Набрав 15 очков в пяти матчах при разнице шайб 29:10 "желто-синие" стали чемпионами, опередив на шесть очков финишировавших за ними Японию и Италию. Замечательный успех команды, которую к этому триумфу привел тренер Александр Бобкин.

Заглянул в заявку сборной Украины на этом турнире. В ней насчитал 17 игроков, выступающих за рубежом - в клубах Канады, Чехии, Норвегии, Италии, Венгрии, Швейцарии, Польши. И лишь четверо представляли украинские клубы "Сокол", "Шторм" и "Киев Кэпиталз".

Из состава нашей сборной, которая выиграла в Таллинне первое место, 15 игроков смогут по возрасту выступать в 2026-м в турнире сборных Дивизиона 1А. Соперниками нашей команды там будут сборные Норвегии, Словении, Франции, Австрии и Казахстана. Лучшая команда по итогам турнира перейдет в элитный дивизион.

Среди лучших

Оргкомитет турнира, по традиции, назвал лучших игроков турнира.

Лучшим вратарем стал 18-летний голкипер нашей сборной Александр Левшин. Он надежно с первой до последней минуты провел все пять матчей, отращив 100 из 110 бросков в створ его ворот. А в игре со сборной Польши Александр и вовсе сохранил свои ворота "на замке".

Лучшим защитником назвали 17-летнего украинца Николая Косырева. А самым полезным игроком был признан 19-летний защитник нашей сборной Никита Полоницкий, отыгравший в обороне крайне надежно.

Александр Бобкин, главный тренер сборной Украины (U20):

– Рад, что в очень важном для нас матче со сборной Японии мы добились убедительной победы – 7:2. Ребята настроились на игру по-боевому. Удался нам второй период – к двум шайбам, заброшенным в первой 20-минутке, мы добавили еще четыре. Отмечу, что у нас не было ярко выраженного лидера - у нас на площадке была команда-лидер.

Сергей Мазур, новый президент Федерации хоккея Украины:

– Несмотря на все нынешние трудности в нашем хоккее, а также войну, ребята и тренерский штаб подарили Украине убедительную победу. В Таллинне я увидел боевую команду с характером. Ее игроки прошли сложное испытание и доказали, что хоккей в Украине жив.

Январь оказался успешным и для студенческой хоккейной сборной Украины. Выступая на Всемирной Универсиаде в Турине (Италия), наша команда в матче за бронзовые медали победила – 5:3 – команду США.

А весной еще две хоккейные сборные Украины ожидают испытания. Национальная сборная сыграет на чемпионате мира в Дивизионе 1А с 23 апреля по 3 мая, а команда U18 также в Дивизионе 1А будет соревноваться с 20 по 26 апреля. Пожелаем им успеха!