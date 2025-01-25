Больше чем у Трампа. Стала известна зарплата Шевченко в УАФ и Комитете сборных Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и глава Комитета сборных Украины Андрей Шевченко на двух работах получает около 50 000 долларов в месяц (~2.1 млн грн), что делает его самым высокооплачиваемым главой в истории организации, рассказал у себя на Youtube-канале бывший журналист Игорь Бурбас. Зарплата бывшего тренера украинской команды оказалось выше, чем у президента США Дональда Трампа (тот получает из американского бюджета около 33 тыс. долларов или ~1.22 млн грн в месяц).

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Также автор обращает внимание на частые зарубежные поездки руководства УАФ и задаётся вопросом, связаны ли они с их служебными обязанностями или это просто личные дела.

"Для сравнения, предыдущие президенты работали без зарплаты. Валерий Пустовойтенко возглавлял организацию на общественных началах, а у Григория Суркиса официальной зарплаты не было. Андрей Павелко тоже работал бесплатно. Андрей Николаевич, комфортно ли вам с такими цифрами на фоне зарплаты президента Украины или даже новоизбранного президента США? И включают ли ваши многочисленные поездки на выставочные матчи в ваши должностные обязанности?" – интересуется Бурбас.

В тексте также поднимается вопрос об управлении Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и зарплатах её руководства. Бывший журналист интересуется, правда ли, что , а зарплата вице-президента УАФ Александра Шевченко – 30 000 долларов и выражает недоумение, почему руководство УАФ не общается с футбольным сообществом, несмотря на обязательства отчитываться перед ним.

Организацию сравнивают с закрытым акционерным обществом, где главные роли играют два Шевченко – один из Лондона, другой из Львова, а остальные члены руководства изображаются как формальные фигуры, которые лишь соглашаются с нужными решениями.

"На одном из заседаний исполкома Львовской ассоциации Александра Шевченко спросили, правда ли, что его зарплата превышает миллион гривен, и он ответил, что да, это правда, и он передает эти средства в армию. Звучит благородно, но этого никто не проверял", – говорит Бурбас.

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