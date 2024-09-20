Больше 6 млн: Кабмин решил выплатить дополнительные призовые за Олимпиаду-2024. Кто и сколько получит

Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные премиальные для участников Олимпийских игр 2024 года, которые состоялись в Париже. Призовые кроме призеров соревнований также выплатят представителям нашей страны, которые занимали места с четвертое по шестое.

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Об этом говорится на официальном сайте КМУ. При этом особо отмечается, что решение будет реализовано в рамках предварительного утвержденного бюджета и не требует увеличения бюджета на их стоимость.

Спортсмены получат одноразовые выплаты в таком объеме: 4-е место – 250 тыс. грн, 5-е место – 200 тыс. грн, 6-е место – 150 тыс. грн. Призовые общей суммой 6,35 млн грн будут выплачены 29 атлетам:

– за четвертое место: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин (все – гребли на байдарках и каноэ), дважды – Илья Ковтун (спортивная гимнастика);

– за пятое место: Марина Алексиева, Владислава Алексиева (обе – артистическое плавание), Кирилл Болюх, Алексей Середа (оба – прыжки в воду), Назар Чепурный, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняев (все – спортивная гимнастика), Дарья Верхосмотр, Евгения Довгодько, Анастасия Коженкова, Екатерина Дудченко (все – академическая гребли), Павел Коростилев (пулевая стрельба), Марта Костюк, Надежда Киченок, Людмила Киченок (все – теннис), Мурази Мчедлидзе, Оксана Ливач (оба – борьба);

– за шестое место: Олег Дорощук (легкая атлетика), Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова, Дарья Варфоломеева (все – фехтование), Екатерина Павленко (брейкинг), Назар Чепурный (спортивная гимнастика).

Напомним, что общие выплаты призерам Олимпиады-2024 составят 1 млн 670 тысяч долларов из государственного бюджета страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх, побив рекорд Яны Клочковой.

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