Болезненная остановка в шаге от мечты. Что помешало хоккейной сборной Украины попасть в элиту ЧМ

Сборная Украины по хоккею остановилась в шаге от попадания на элитный чемпионат мира 2026 года. И что самое печальное – сделала это своими же руками. Триумфальное шествие по турниру ІА разбилось о поражение от Японии в последнем туре, а другие соперники умело этим воспользовались, чтобы обойти нас в таблице. Так что же пошло не так и чем мы можем гордиться, несмотря на неудачный результат? OBOZ.UA анализирует хоккейные соревнования.

Видео дня

Самое сложное осталось напоследок

Матч против Японии был завершающим для нашей команды на ЧМ-25 в Дивизионе ІА. Было сразу 7 сценариев развития событий; нельзя было допустить только один – проигрыш в основное время. К сожалению, именно так и вышло. Снова отличился лучший бомбардир сборной Украины: Захаров быстро вывел нас вперед за счет индивидуальных действий, обокрав защитников и запустив шайбу мимо вратаря. Свою шайбу также забросил Ворона, но это уже был гол вдогонку (3:2). Но соперник был сильнее на голову.

Игра прошла в атмосфере настоящей битвы, причем, японцы действительно были жестокими – аж 14 наказаний против всего 4! Наша команда едва не потеряла нескольких хоккеистов из-за травм и сильных ударов по корпусом или клюшкой. Хотя именно по этому видно, насколько агрессивно Япония желала победы, а наши хоккеисты из-за этого остановились. Все, что было на льду, очень точно описывает вот такая послематчевая цитата Христича:

"Команда не играла, как говорили тренеры. Они думали, что выйдут и будут играть в хоккей, как они любили. Мы им говорили, что надо сначала выполнить задание тренерское, а потом будет возможность показать собственные характеристики и победить в игре. Немного недопонимание в команде". - Дмитрий Христич, главный тренер сборной Украины по хоккею

Что-то еще могли решить сразу два матча: Италии с Румынией и Великобритании против Польши. Но в первом итальянцы размазали соперника 7:1, а львы поиздевались над поляками 3:0 на правах лидера таблицы. Украина с уверенной второй строчки упала на третью и осталась вне повышения в классе.

Что у Украины пошло не так?

Ответов может быть несколько. Давила ответственность за то, что нужно всего лишь выиграть – и путь к элитному ЧМ открыт. Мешало и то, что хоккеистов заранее назвали победителями, стандартная ситуация скрытой недооценки. Нет, игроки не пренебрегли подготовку, наоборот - имели целый пустой день, чтобы разобрать финального соперника. Но реальная сыгранность возникла только в 3 периоде.

Не менее важную роль могла сыграть и наша традиционная спортивная ментальность – если перехвалить, перестаём играть. Так было с футбольной сборной Евро-2024: команда, которую называли лучшим поколением, не смогла показать ничего убедительного на турнире. Так же произошло и с баскетболистами, которым не удалось выйти на Евробаскет: в отдельных деталях мы были слабее и проскочили мимо пяти побед; хотя тогда все полагали, что взять одну из трех путевок это очень легкая задача.

В отличие от полностью проигранного отбора на хоккейную Олимпиаду, здесь украинская сборная шла отлично – и провалила только последний, столь важный матч с немотивированной Японией. Соперник решил задачу остаться в Дивизионе ІА и всего-навсего не хотел завершать соревнования со статусом слабой сборной. Японцы радовались каждому взятию наших ворот так, будто это был золотой гол, и они выиграли финал. И сражались за шайбу так, будто это тот же кубок. Мы смогли зарядиться таким характером только после гола Вороны - и даже олл-ин с 6 полевыми не помог выиграть подбор и засунуть автобус в чужие и такие маленькие хоккейные ворота.

Парадокс: не проходим дальше, выдав чуть ли не самый сильный отрезок

Украинец Богдан Дьяченко остался лучшим голкипером ЧМ-25. В последний игровой день он стал не единственным вратарем с шатаутом (еще один у британца Боунса). Но по всем остальным показателям именно украинец топовый. У него остается минимальный показатель пропущенных, только 0.97. А еще – 96.51% сейвов (83 за 4 игры)! Чего стоит только показатель 26 из 27 отраженных бросков против поляков.

Также никто не смог перегнать нашего бомбардира Захарова – 6 шайб в 5 играх. Добавим сюда Денискина – лучшего на турнире по очкам (3+6). Даже итальянец Тедеско, выдавший суперперфоманс против румын, не догнал обоих украинских лидеров. Недалеко от первой десятки из нашей команды остановились Трахт, Пересунько и Бородай.

Следует больше обратить внимание на атакующее звено, хотя в этом параметре мы уступили только Италии и Британии. За 5 игр желто-синие выполнили 126 бросков, 16 стали точными. Здесь мы перебросали даже итальянцев, которым и Тедеско не помог стать лучше по соотношению гол/сейв. Подвела нас реализация большинства – его не было. Ни разу количественное преимущество на льду не превратилось в взятие ворот, чем, например, разгромленная Румыния отлично воспользовалась в своих матчах, несмотря на столь малые шансы.

Это был наш первый выход в Дивизион ІА с 2017-го года и первый случай за 10 лет, когда мы в нем задержались более чем на один раз. Украина могла с первой попытки вернуться в элиту и показала всем зубы, несмотря на скептическое отношение европейских журналистов. Но теперь мы останавливаемся в шаге от элиты, в которой не были с 2007-го. В следующем году мы снова продолжим соревноваться за столь желанные 2 путевки на повышение.

Но есть и хорошие итоги!

Да-да, даже поражение в последнем матче и упущенные надежды могут быть поводом для хороших итогов. К примеру, мы собрали такой нужный опыт и с ним можем готовиться дальше. Тренер Христич точно останется у руля, он построил хорошую команду, хоть её и пришлось срочно пересобрать за сутки до первой игры. Конечно, до следующего элитного ЧМ еще год, но столь быстрое попадание в топ могло быть еще хуже и каждая игра прошла бы как против Японии. Методическая борьба за выход на него и чувство заслуженного повышения дадут нашим хоккеистам лучшую уверенность.

Еще один вывод – Украина получит второй шанс играть не на нервах. Международная хоккейная федерация на турнире подчеркнула, что не только тренерская работа Христича помогла игрокам. А еще опыт многих международных чемпионатов. Вот смотрите: Трахт выступает за финский "Лукко", Сысак катает за венгерский "Дебрецен", капитан Мережко защищает цвета чешского "Пльзеня". Даже подменный голкипер Левшин представляет юниорскую команду "Торонто". Именно это будет нашей силой перед следующим ЧМ-26 в Дивизионе ІА. Они уже почувствовали забытый вкус второго по силе этапа - теперь пора собрать силы и уверенно пройти следующий год в своих клубах, чтобы вернуться в сборную и сражаться за новые победы.