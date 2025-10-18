Боксерша преобразилась до неузнаваемости из-за страшной гематомы, полученной в бою. Фото и видео

Британки Шеннон Райан и Хлоя Уотсон разыграли вакантный пояс IBF Inter-Continental во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Поединок завершился досрочно после того, как у Уотсон появилась массивная гематома из-за столкновения головами.

Судьи приняли решение остановить бой и вынесли техническое решение: все трое отдали победу Райан со счётом 40:36, что подтверждало её полное преимущество на момент остановки.

Фотографии 25-летней Уотсон, со страшным распухшим правым глазом моментально облетели все мировые СМИ. Болельщики с ужасом отмечают, что эта гематома преобразила британскую красавицу до неузнаваемости.

