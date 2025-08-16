Бойфренд знаменитой украинской теннисистки нокаутом за 63 секунды стал в США чемпионом по ММА. Одесситка поднялась к нему в ринг после победы. Видео

Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Давид Аллахвердиев (7-0) завоевал чемпионский титул в американском промоушене Legacy Fighting Alliance (LFA) в среднем весе. Для этого ему понадобилась всего 1 минута и 3 секунды, чтобы эффектным нокаутом победить канадца Джона Мура (6-1).

С первых мгновений поединка 23-летний украинец захватил инициативу и буквально засыпал соперника ударами.

Ключевым моментом стала точная двойка, после которой канадец потерял ориентацию и раскрылся. Аллахвердиев без промедления пробил мощный правый боковой, и Мур оказался на настиле.

Рефери остановил бой, зафиксировав досрочную победу украинца. Турнир проходил в Су-Фолс, США.

Особое внимание к этому успеху привлекло то, что Аллахвердиев встречается с третьей ракеткой Украины Даяной Ястремской (№31 мирового рейтинга).

25-летняя одесситка поддерживала бойфренда в зале и после победы поднялась в октагон, чтобы разделить с ним момент триумфа.

Более того, она помогла Давиду выступить в роли переводчика.

"Очень долгий тернистый путь. У меня большой опыт в любительских боях, но я готов сейчас к большему", — сказал чемпион.

После боя Ястремская опубликовала в Instagram видео, где берет интервью у Аллахвердиева. В нём боец обратился к президенту UFC Дейне Уайту с просьбой организовать для него поединок уже на главной мировой арене ММА.

