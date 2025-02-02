Бой с Кличко? Раскрыты планы Усика

Промоутер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) Александр Красюк рассказал, что в планах его клиента хорошо отдохнуть. Затем Усик будет определяться со своим соперником, которым может стать победитель боя Дюбуа - Паркер.

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Не стоит также сбрасывать со счетов и теоретический поединок с Владимиром Кличко, о возвращении которого в большой бокс последнее время появилось очень много информации.

"Усик будет отдыхать. Это номер один. Номер два – мы не знаем, что будет дальше, многое зависит от поединка Паркер – Дюбуа. Номер три – мы слышали от СМИ, что Владимир Кличко хочет стать самым старым чемпионом в истории, побив рекорд Джорджа Формана. Но пока это лишь мечта, возможно, план, размышления. Мы слышали это от его высокопревосходительства Турки Аль аш-Шейха, так что это тоже возможно", – признался Красюк в эфире Youtube-канала talkSPORT Boxing.

Отвечая на вопрос интервьюера, кто по его мнению победит: Паркер или Дюбуа, Красюк отдал предпочтение новозеландцу.

"Я ставлю на Паркера, без неуважения к Дэниелу, просто моё личное мнение, не претендую на статус предсказателя, но мне кажется, что у Паркера больше шансов на победу. Очень многое будет зависеть от результата этого боя. Если Джозеф Паркер победит, это разожжёт аппетит Александра, и этот бой мы бы хотели провести. Это будет снова за звание непобеждённого чемпиона, с тем, что Паркер заберёт титул IBF", – сказал Александр.

Напомним, что Усик уже был обладателем всех поясов дивизиона, когда в мае минувшего года победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Однако нашего соотечественника вынудили отказаться от титула IBF ради реванша с Цыганским королем.

Трофей в итоге достался Дюбуа, который нокаутировал Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

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