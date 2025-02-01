Владимир Кличко возвращается в бокс! The Ring назвал сроки, опубликовав сенсационный инсайд

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 35 КО) практически полностью готов вернуться в профессиональный бокс, пишет The Ring. Издание, опираясь на полученную информацию от инсайдеров, уверено, что 48-летний украинец проведет свой бой в 2025 году.

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Кличко не боксировал с момента поражения от тогда еще непобежденного Энтони Джошуа. В апреле 2017 года на переполненном стадионе "Уэмбли" в Лондоне Джошуа остановил украинца в 11-м раунде. По итогам 2017 года этот поединок был признан "Боем года" по версии The Ring.

На момент публикации этой новости не было ясно, с кем именно Кличко планирует провести бой.

Глава Управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии и владелец The Ring Турки Аль аш-Шейх в декабре прошлого года уже интересовался у Кличко его возможным возвращением во время ежегодного конгресса WBC в Гамбурге, Германия. Тогда Кличко отказался публично комментировать свои планы, сосредоточившись на поддержке Украины в войне против России.

Также в декабре, в интервью на Ariel X Ade Show, Аль аш-Шейх признался, что его мечта – увидеть возвращение Кличко и его попытку стать самым возрастным чемпионом в истории тяжелого веса.

"Дать Кличко такой шанс – это было бы идеально. Конечно, он не станет драться с Усиком, если тот победит Фьюри, ведь они оба герои Украины и не выйдут друг против друга. Но это моя мечта", – сказал Аль аш-Шейх.

На данный момент рекорд принадлежит Джорджу Форману – он завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера в 1994 году.

Кличко с ростом 198 см и весом 111 кг является двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он владел поясом IBF на протяжении 9,5 лет – с апреля 2006-го по ноябрь 2015-го. В 2009 году Кличко завоевал титул чемпиона мира по версии The Ring.

В ноябре 2015 года он потерял свои титулы IBF, IBO, WBA, WBO и The Ring, проиграв Тайсону Фьюри единогласным решением судей на арене ESPRIT в Дюссельдорфе, Германия.

Реванш Кличко с Фьюри так и не состоялся – в октябре 2016 года британец объявил о временном завершении карьеры из-за проблем с депрессией и наркотиками. В итоге Кличко вышел на бой против 27-летнего Энтони Джошуа при 90-тысячной аудитории.

В том поединке Кличко, которому тогда было 41 год, поднялся после нокдауна в пятом раунде и сам отправил Джошуа в нокдаун в шестом. Однако британец восстановился, дважды отправил Кличко на настил в 11-м раунде, и рефери Дэвид Филдс остановил бой.

Кличко завоевал "золото" в супертяжелом весе на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. В ноябре того же года он дебютировал в профессиональном боксе. Своего первого титула – WBO – он добился в октябре 2000 года, победив Криса Берда единогласным решением судей.

Недавно Владимир прервал молчание о камбэке. Также ситуацию прояснил менеджер Кличко Том Лефллер, который отметил, что спортсмен продолжает поддерживать себя в форме.

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