Бой продлился 14 секунд. Боксер-фаворит сенсационно проиграл нокаутом первым же ударом. Видео

Мексиканский экс-претендент Архи Кортес (28-5-2, 11 КО) потерпел неожиданное поражение в поединке второго наилегчайшего веса до 52,2 кг. Боец, выходивший в ринг в статусе явного фаворита, был нокаутирован уже на 14-й секунде первого раунда.

Видео дня

Сенсацию оформил 23-летний мексиканец Яхир Алан Франк (18-1, 13 КО), который точным ударом отправил соперника на настил и не оставил арбитру выбора. Для Франка эта победа стала самой громкой в профессиональной карьере и улучшила его рекорд до 13 нокаутов.

Кортес ранее считался проверенным бойцом элитного уровня и проходил всю дистанцию с Дзунто Накатани, а также был близок к апсету в поединке с Хуаном Франсиско Эстрадой. Эти выступления укрепили его репутацию одного из самых неудобных претендентов дивизиона.

Поражение от Франка стало для Архи Кортеса первым в карьере, завершившимся досрочно.

